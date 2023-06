Angelilli e Maselli a inaugurazione a Roma Shop Centre Salvamamme

Dedicato alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora e ai ricoverati in ospedale che necessitano di beni

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e l’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, hanno partecipato oggi, 27 giugno, all’inaugurazione dello Shop Centre sociale dell’associazione Salvamamme.

Lo Shop, di circa 700mq, che sorge in via Antonio Pacinotti 18, a Roma, è dedicato alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora e ai ricoverati in ospedale che necessitano di beni.

L’accesso ai locali, concessi in comodato d’uso dalla Croce Rossa, sarà su appuntamento. Si potrà scegliere tra migliaia di capi d’abbigliamento, accessori e altri oggetti di utilizzo quotidiano in maniera del tutto gratuita.

Hanno dichiarato la Vicepresidente Roberta Angelilli e l’Assessore Massimiliano Maselli: