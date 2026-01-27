Angelilli Commissario straordinario reindustrializzare Civitavecchia

Soddisfazione espressa dal Presidente Rocca

Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione, è stata nominata Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia, ai sensi dell’articolo 1, comma 494, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025/2027).

La nomina rientra nelle previsioni normative che dispongono l’istituzione di un Commissario straordinario nei casi di accordi di programma finalizzati allo sviluppo delle singole aree, all’approvazione di progetti pubblici e privati e alla realizzazione di opere pubbliche strategiche.

La designazione di Roberta Angelilli è stata proposta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e formalizzata con decreto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

In qualità di Commissario straordinario, Angelilli seguirà il progetto di riconversione e sviluppo delle aree industriali di Civitavecchia, con l’obiettivo di rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali, sostenere i programmi di attrazione investimenti e sviluppo del tessuto produttivo locale.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Desidero esprimere grande soddisfazione per la nomina della Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, a Commissario straordinario per la riconversione dell’area di Civitavecchia. Si tratta di un passaggio di grande rilievo per affrontare e risolvere un problema annoso che da troppo tempo interessa il territorio, il suo sistema produttivo e l’occupazione. La scelta del Governo va nella direzione giusta e riconosce competenza, esperienza e capacità di governo a una figura che ha già dimostrato, nel suo ruolo regionale, grande dedizione e concretezza. Sono certo che il Commissario Angelilli, con il supporto della Regione Lazio e in stretto raccordo con le istituzioni locali e nazionali, saprà guidare questo percorso complesso verso una soluzione equilibrata, sostenibile e capace di garantire sviluppo, tutela ambientale e nuove opportunità di lavoro. La Regione Lazio farà pienamente la propria parte affinché la riconversione dell’area della centrale Torrevaldaliga Nord diventi un modello di transizione industriale efficace e condivisa.

La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha dichiarato:

Ringrazio il Ministro Urso e il Sottosegretario Mantovano per avermi accordato la fiducia di questo ruolo che ritengo fondamentale per riuscire a velocizzare l’iter per un piano strategico di attrazione di investimenti e attività produttive, anche del settore della logistica, per l’area di Civitavecchia. Entriamo ora in una fase cruciale per il futuro economico e sociale del territorio. Abbiamo già iniziato a lavorare con tutti gli attori protagonisti e, lunedì prossimo è in programma in Regione Lazio, una conferenza stampa in cui presenteremo il piano di lavoro.

La conferenza stampa della vicepresidente Angelilli in qualità di Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia, si terrà lunedì 2 febbraio alle ore 10.30 presso la sala Aniene della Giunta regionale del Lazio in via Cristoforo Colombo 212. Alla conferenza parteciperanno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte.