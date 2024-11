Angelilli al tavolo su Stellantis convocato al MIMIT

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio esprime grande apprezzamento per la convocazione del tavolo su Stellantis e per il metodo di consultazione e concertazione con le Istituzionali regionali e con le parti sociali adottato dal Ministro Urso con l’obiettivo di condividere tutte le strategie e le misure sull’automotive.

Un tavolo necessario e urgente per dare risposte alle legittime preoccupazioni dei lavoratori di Stellantis e delle imprese e dei dipendenti dell’indotto che rischiano di entrare in una situazione di forte crisi.

Condividiamo anche la priorità, sottolineata dal ministro Urso, di rappresentare le urgenti esigenze del settore a livello europeo, al fine di rilanciare una politica comunitaria efficace e in grado di tutelare una filiera strategica per il nostro Continente.

Anche alla luce degli incontri fatti con le parti sociali a livello regionale, la Regione Lazio ha rappresentato l’opportunità di prevedere, in accordo con il Ministero del Lavoro, un piano di ammortizzatori sociali eventualmente anche in deroga, per tutelare i lavoratori del settore automotive, compreso l’indotto, in questa fase critica.

Abbiamo apprezzato molto l’annuncio, da parte del governo, di nuovi incentivi previsti nella legge di stabilità 2025 per tutta la filiera automotive, al fine di permettere alle imprese di investire in innovazione e transizione, per mantenere le produzioni e i livelli occupazionali.

Obiettivi, questi ultimi, ai quali possono concorrere anche le Regioni, definendo tutti gli strumenti attuabili.

Per quanto riguarda il Lazio, è stato richiesto a Stellantis di rispettare gli impegni assunti – e ribaditi anche oggi – sullo stabilimento di Piedimonte San Germano e di assumere su di sé la responsabilità sociale in questo delicato momento di transizione.

Il prossimo tavolo, convocato a dicembre, servirà a definire i dettagli della strategia anche alla luce degli impegni che Stellantis intenderà assumere.