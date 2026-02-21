Angela Luce, l’ultimo saluto

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Una folla commossa ha riempito questa mattina la chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento per partecipare ai funerali di Angela Luce, la grande artista napoletana scomparsa venerdì 20 febbraio.
Attrice di teatro e di cinema, cantante amatissima, lavorò fra gli altri con Pasolini, Eduardo, Totò, Vittorio Gassman, Alberto Sordi.
In precedenza la camera ardente era stata allestita nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.