Andrea Sannino, gli Arteteca, Ernesto De Amicis per «Chi tene ‘o mare»

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata presentata nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo la terza edizione di «Chi tene ‘o mare», la campagna del Comune di Napoli per la tutela del mare e delle coste.

Testimoni dell’iniziativa sono quest’anno il cantautore Andrea Sannino, il duo comico degli Arteteca, il campione mondiale di wingfoil Ernesto De Amicis.

La campagna è realizzata in collaborazione con la Protezione Civile e con l’ARPAC, Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, e ha coinvolto anche le «Scuole blu» napoletane.