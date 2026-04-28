Andrea Pieri ai vertici FIN, delegato con funzioni di Presidente

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con la nomina di Paolo Barelli a Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, nei giorni scorsi è stato Andrea Pieri, Vicepresidente vicario, a ricevere la delega a svolgere le funzioni del Presidente della FIN.

Pieri rappresenterà la Federazione Italiana Nuoto anche nel Consiglio nazionale del CONI.

Il Presidente Giani ha commentato:

Il fatto che Andrea Pieri sia al vertice del nuoto italiano riempie di soddisfazione tutti i toscani che lo conoscono per il suo ruolo di Presidente della Rari Nantes Florentia, la storica e blasonata società di nuoto della città di Firenze, ma anche per le funzioni da lui esercitate a livello regionale per il movimento del nuoto e della pallanuoto.

Un grande incoraggiamento dunque per questo nuovo incarico che Andrea va ad esercitare.

Siamo convinti che la sua grande esperienza e le sue capacità, che ben conosciamo in Toscana, potranno dare un contributo sempre più importante anche a livello nazionale.