Andrea Mazzucchi Rettore Federico II: auguri del Presidente Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Auguri di buon lavoro al neo eletto Rettore dell’Università degli Studi di Napoli, Andrea Mazzucchi, e un grande plauso anche a tutto il mondo universitario federiciano, che ha partecipato attivamente con oltre l’86% dei votanti a questa importante elezione per la guida dell’Ateneo pubblico più antico del mondo.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

L’esponente del PD sottolinea:

Ordinario di Filologia della letteratura e tra i più autorevoli studiosi italiani di Dante e della tradizione letteraria medievale, Mazzucchi rappresenta una grande eccellenza culturale del nostro territorio e del nostra Università.

Il suo programma per la guida dell’Università ha posto al centro gli studenti, la ricerca, la internazionalizzazione e l’uso governato dell’intelligenza artificiale, temi di grande importanza e modernità, che evidenziano la sua sensibilità e la sua concretezza per il rilancio del nostro grande Ateneo.