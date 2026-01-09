Andrea Bianconi alla Barbara Davis Gallery con ‘Zipping Zap’

In mostra a Houston dal 9 gennaio

Barbara Davis Gallery a Houston, Texas, USA, presenta ‘Andrea Bianconi: Zipping Zap’, in apertura venerdì 9 gennaio 2026, dalle 18:00 alle 20:30. Nel corso della serata inaugurale si terrà la performance ‘Shaped by Direction’, prevista alle 19:00.

La mostra riunisce nuove opere dell’artista italiano, tra installazioni, disegni e sculture, e approfondisce i temi del ritmo, del movimento e della direzione, elementi centrali nella sua ricerca.

Al centro del progetto espositivo vi è la ripetizione di un impulso mentale e visivo che guida lo spettatore in un’esperienza immersiva, in cui il disegno si trasforma in un linguaggio dinamico e in continua evoluzione.

Fulcro dell’esposizione è una installazione site-specific composta da 34 tele trasparenti disegnate a mano, sospese nello spazio della galleria. Le opere creano un labirinto attraversabile, leggero e fluttuante, che invita il pubblico a muoversi tra segni, ritmo e percezione, trasformando il disegno in una vera e propria architettura.

Accanto all’installazione, la mostra presenta una nuova serie di sculture in alluminio, nelle quali Bianconi rielabora il motivo ricorrente della freccia come simbolo di direzione, scelta e trasformazione. Un segno che diventa metafora del percorso umano, proiettato verso il futuro e allo stesso tempo radicato nelle decisioni del passato.

Con ‘Zipping Zap’, Andrea Bianconi propone una riflessione sul divenire e sull’azione, offrendo una visione aperta e positiva in cui intuizione, consapevolezza e movimento si intrecciano, invitando il pubblico a interrogarsi sul concetto di direzione, nello spazio e nella vita.

Barbara Davis Gallery

4411 Montrose Boulevard – Suite D

Houston, Texas 77006

Orari

martedì – venerdì: 10:30 – 17:30

sabato: 11.00 – 17:30

Email: info@barbaradavisgallery.com

Barbara Davis Gallery

Da 43 anni, la Barbara Davis Gallery porta a Houston il meglio dell’arte contemporanea più innovativa. Guidata da una spiccata sensibilità intuitiva e da una visione costantemente attuale, Barbara Davis ha sostenuto e promosso un’intera generazione di artisti contemporanei di rilievo internazionale.

Parallelamente, ha stimolato una nuova generazione di collezionisti – esperti e emergenti – a riconoscere il valore e la bellezza dell’arte contemporanea attraverso dialoghi e panel di approfondimento con importanti curatori museali e artisti di diverse discipline.

Nel corso della sua attività, Barbara Davis ha contribuito al lancio delle carriere di artisti internazionali come Julie Mehretu, oggi considerata una delle figure più importanti dell’arte contemporanea, e Andrea Bianconi, protagonista della scena artistica internazionale, offrendo a Mehretu la sua prima mostra in galleria e a Bianconi la sua prima esposizione negli Stati Uniti.

È stata inoltre tra le prime a presentare a Houston artisti fondamentali come Joseph Beuys, Kiki Smith, Louise Bourgeois, Jonathan Borofsky, Günther Förg, Allan McCollum, Gilbert & George, Chuck Close, Robert Longo, Sally Mann, Jenny Holzer, Sam Gilliam, Jessica Stockholder, John Baldessari ed Elizabeth Peyton, tra molti altri.

La galleria ha ospitato anche importanti mostre internazionali di ricerca, tra cui Leipzig Select, dedicata agli artisti della Nuova Scuola di Lipsia, e progetti espositivi con artisti del Beijing East Village come Zhang Huan e Li Wei. La Barbara Davis Gallery è stata una delle prime gallerie del Texas a partecipare alla prestigiosa fiera Art Basel Miami Beach.

Le mostre della galleria sono state recensite da testate internazionali di riferimento quali Artforum, Art in America, Art News, Flash Art International, The Art Economist e The New York Times, tra molte altre.

La passione per l’arte contemporanea più innovativa e l’impegno costante nell’educazione dei collezionisti e della comunità hanno guidato la visione e l’attività della galleria per oltre quattro decenni.