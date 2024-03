‘Andrà tutto… boh’ al Teatro IAV

Francesca Morgante e Danilo Rovani in scena il 16 marzo a Napoli

Sabato 16 marzo, ore 21:00, nella splendida cornice dello IAV Club In arte Vesuvio, in via Marino Turchi, 23, a Napoli, andrà in scena lo spettacolo ‘Andrà tutto… boh’ di Danilo Rovani, con Francesca Morgante e Danilo Rovani, musiche Pasquale Ruocco, con le voci di Cosimo Alberti e Arduino Speranza, assistente alla regia Alessia Scozzari, regia Danilo Rovani.

Napoli, 2020. In un appartamento, Vladimiro e Nefertiti, fratello e sorella nati da ex sessantottini, vivono, loro malgrado, l’arrivo della pandemia. Gli spazi diventano sempre più stretti e angusti data l’impossibilità di uscire di casa.

La loro profonda diversità caratteriale dà vita a numerose discussioni su qualsiasi tipo di argomento: dalla società alla condizione improvvisa cui sono stati sottoposti insieme al resto del mondo.

Vladimiro, illustratore, creatore di un fumetto, interpretato da Danilo Rovani, è affetto da svariate fobie di natura soprattutto ipocondriaca. Per questo vive la condizione di reclusione come una manna dal cielo. Un modo per non dover più affrontare responsabilità, tensioni e soprattutto i rapporti sociali.

Nefertiti, aperta, espansiva, alla ricerca del confronto ma, soprattutto, dell’anima gemella, innamorata della vita e dell’amore, interpretata da Francesca Morgante, non vuole cedere alla rassegnazione e tenta, oltre a ribellarsi, di far comprendere al fratello che anche da una condizione drammatica si può cavare fuori del buono.

Il loro è un rapporto che vive di contrasti, discussioni, visioni della vita totalmente discordanti ma anche di profondo e granitico amore fraterno.

Il tempo, inesorabile, all’interno dell’appartamento, scorre rivelando una quotidianità macroscopica sempre uguale ma diversissima nelle piccole sfaccettature di ogni singolo giorno in cui i protagonisti, attraverso una pungente ironia, raccontano una vicenda che per molti è stata vissuta come un vero e proprio dramma.

Chi dei due avrà ragione? Vladimiro, che accoglie la clausura e l’alienazione dal mondo esterno, o Nefertiti, che non vede l’ora di poter tornare alla normalità di un tempo?

Info e prenotazioni: 331/6461492