‘Andare (Perdonami)’, nuovo singolo di Amnesia

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Andare (Perdonami)’ è il nuovo singolo dell’artista napoletana ma romana di adozione Amnesia, disponibile sulle piattaforme digitali, distribuzione Believe Digital, e in radio dal 10 marzo.

Un brano che dà il via al nuovo progetto musicale dell’artista: il genere continua ad oscillare tra musica elettronica e pop ma questa volta si possono anche trovare svariati richiami dal mondo africano come l’utilizzo delle percussioni e del didgeridoo, ottenendo da tale combinazione un effetto tanto originale quanto moderno.

Crediti

Testo: Federica Ugo

Produzione: Federica Ugo, Alessio Carbone, Graziano Alecci

Rec, Mix, Master: Federica Ugo

Cover Art: Federica Ugo, Leony

Amo i concerti, la moda e il rossetto rosso, non esco mai senza. Ho la luna in pesci e il sole in leone, il mix perfetto per una cantautrice all’apparenza molto sfrontata ma internamente molto introversa e malinconica.