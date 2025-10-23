Ancora piogge e mareggiate: accesa la Bufalina

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord attiva l’impianto idrovoro per garantire il corretto deflusso delle acque del lago di Massaciuccoli, arrivato a +30 centimetri sul livello del mare

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord comunica l’avvenuta accensione dell’impianto idrovoro della Bufalina, a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni e che hanno determinato un innalzamento significativo del livello del Lago di Massaciuccoli, attualmente attestato a +30 centimetri sul livello del mare.

La decisione è stata assunta in via preventiva, in vista della nuova perturbazione prevista nelle prossime ore, che secondo le proiezioni meteorologiche interesserà il nord della Toscana con piogge abbondanti, forti raffiche di vento e mareggiate.

Tali condizioni potrebbero ostacolare il normale deflusso delle acque attraverso l’emissario principale del lago, il canale Burlamacca.

L’attivazione dell’impianto della Bufalina consentirà di gestire in modo più efficace i livelli idrici del bacino lacustre, garantendo un corretto deflusso verso mare attraverso l’omonimo canale.

L’intervento rientra nelle azioni di monitoraggio e regolazione idraulica che il Consorzio attua costantemente per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idraulico.

Come sempre accade in questo caso, viene attivata anche l’idrovora della Fiaschetta che, attraverso il Fosso di Scolo, drena una porzione di territorio di Torre del Lago che altrimenti non potrebbe scolare a gravità, o naturalmente, all’interno del Canale Bufalina.

Il personale tecnico è operativo per seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.