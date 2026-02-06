ANCI Campania lancia il logo dei 50 anni

Riceviamo e pubblichiamo.

Il nuovo logo dei 50 anni non è solo un simbolo celebrativo: è una sfida.

ANCI Campania rappresenta da sempre i Comuni, l’istituzione più vicina ai cittadini, il luogo in cui la democrazia prende forma ogni giorno, nelle scelte concrete e nei bisogni reali delle comunità.

Cinquant’anni sono un traguardo importante, che racconta una storia fatta di impegno, responsabilità e servizio.

Cosi Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, che, sul sito e i social, lancia il logo celebrativo.

Rappresenta – è scritto sui social – una missione, quella di continuare a rafforzare il ruolo dei Comuni e dei Sindaci, chiamati ad affrontare cambiamenti profondi e responsabilità sempre più complesse.

In primavera ANCI Campania promuoverà, coinvolgendo tutti, una serie di iniziative dedicate proprio a questo: raccontare il ruolo dei Sindaci, il valore dei Comuni e le sfide che ci attendono, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

50 anni, insomma, non come simbolo ma come impegno.