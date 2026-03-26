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ANCI Campania, elezione Francesco Morra. Gli auguri di Fico

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Redazione
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Francesco Morra

Il Sindaco di Pellezzano (SA) eletto per acclamazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Auguri di buon lavoro e congratulazioni a Francesco Morra, eletto Presidente di ANCI Campania per acclamazione al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta a Napoli.

Da parte della Regione garantiremo la massima collaborazione istituzionale per sostenere i comuni e i territori, da quelli costieri alle aree interne, nel dare le risposte ai cittadini e agire nel comune interesse pubblico.

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