ANCI Campania, elezione Francesco Morra. Gli auguri di Fico

Il Sindaco di Pellezzano (SA) eletto per acclamazione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Auguri di buon lavoro e congratulazioni a Francesco Morra, eletto Presidente di ANCI Campania per acclamazione al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta a Napoli.
Da parte della Regione garantiremo la massima collaborazione istituzionale per sostenere i comuni e i territori, da quelli costieri alle aree interne, nel dare le risposte ai cittadini e agire nel comune interesse pubblico.