Anche Monteriggioni (SI) viaggia in rete con la fibra ottica

Completati i lavori di cablatura, anche grazie al contributo del PSR – FEASR 2014/2022

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La connessione veloce non è più un’esclusiva delle grandi città.

Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione della rete in fibra ottica a Monteriggioni, portando nelle abitazioni del territorio una connettività di ultima generazione, all’altezza dei principali centri urbani italiani.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro, ha coinvolto circa 3.377 unità immobiliari distribuite nelle località di Abbadia Isola, Casone, Rigoni, Gabbricce, Castellina Scalo, La Colonna, Lornano, Case Operaie, Badesse, Poggiolo, Corpo Santo, Colle Ciupi, La Villa, Monteresi, Formacelle, San Martino, Santa Colomba, Carpineta, Cannuccio, Convento Vecchio, Le Coste, Selvaccia, Casciano, Basciano, Bivio S. Stefano, S. Stefano e Quercegrossa.

Per realizzare l’infrastruttura sono stati posati oltre 115 chilometri di nuova rete in fibra ottica.

Il progetto rientra negli interventi previsti per le cosiddette “aree bianche”, finanziati tramite i bandi Infratel e sostenuti dalla Regione Toscana, attraverso il PSR – FEASR 2014/2022, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alla rete tra grandi città e realtà locali.

La nuova infrastruttura non servirà soltanto le abitazioni private, ma collegherà anche sedi e strutture di interesse pubblico, tra cui il Comune, alcuni plessi scolastici, la stazione dei Carabinieri, la biblioteca comunale, l’asilo nido, l’eremo di San Leonardo al Lago e la Polizia Municipale.

Un potenziamento che contribuirà a rendere più efficienti e moderni i servizi offerti alla cittadinanza. La rete resta di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber in concessione per i prossimi 20 anni.

Mettiamo a segno un altro punto a favore della transizione digitale della Toscana diffusa.

Lo dichiarano il Presidente Eugenio Giani e l’assessore all’innovazione digitale della Regione Toscana Alberto Lenzi, che ricordano l’obiettivo di concludere entro la fine dell’anno tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate economicamente non convenienti dagli operatori.

Giani e Lenzi concludono:

La connessione ad alta velocità è sempre più un elemento imprescindibile per lo sviluppo delle comunità: non solo una questione di dotazione tecnologica, ma è condizione per rafforzare la coesione locale e garantire che le opportunità siano a disposizione di tutti.

Nell’occasione il Sindaco di Monteriggioni ha sottolineato come l’attivazione della fibra ottica rappresenti un intervento rilevante per il territorio: la disponibilità della banda ultra larga nelle frazioni migliora l’accesso ai servizi digitali ed apre nuove opportunità per cittadini e imprese.

Anche il Vicesindaco ha evidenziato che si tratta di un’infrastruttura attesa, capace di ridurre il divario digitale nelle aree meno centrali, ricordando come una rete efficiente sia oggi uno strumento indispensabile per sostenere le attività quotidiane, il lavoro e i servizi pubblici.

Claudio Cardarelli, Regional Manager Toscana di Open Fiber, afferma:

La collaborazione con le amministrazioni locali e con la Regione Toscana è stata fondamentale per il raggiungimento di questo importante traguardo. Con questo intervento proseguiamo nel percorso di riduzione del digital divide, offrendo a cittadini e imprese un’infrastruttura tecnologica moderna, affidabile e in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio nel tempo.

Open Fiber opera esclusivamente come operatore wholesale only: mette a disposizione la propria rete agli operatori di telecomunicazioni, senza vendere direttamente ai clienti finali.

Per attivare il servizio, è possibile consultare l’elenco degli operatori partner, scegliere l’offerta più adatta e prenotare l’installazione. Il processo di attivazione della fibra FTTH su rete Open Fiber inizia con la verifica della copertura dell’indirizzo sul sito www.openfiber.it e la scelta di un operatore tra quelli che utilizzano la rete.

Dopo la sottoscrizione del contratto, l’operatore invia a Open Fiber la richiesta di attivazione della linea. A questo punto viene programmato un appuntamento con un tecnico per l’installazione.

Grazie alla banda ultra larga, cittadini e imprese potranno usufruire di servizi digitali avanzati: streaming in alta definizione e 4K, smart working stabile e senza interruzioni, telemedicina, didattica online e applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni di rete.

Anche Monteriggioni entra così a pieno titolo nell’era della connettività di nuova generazione, dimostrando che innovazione e qualità tecnologica possono arrivare ovunque, anche nei centri più piccoli.

A seguito delle lavorazioni sarà previsto un programma di ripristino delle asfaltature.