Anche in Campania arrivano i Pro-Longevity Days

Unifarco e Genage rendono le farmacie hub di prossimità

Riceviamo e pubblichiamo.

La farmacia si conferma sempre più un presidio di salute quotidiana e, oggi, grazie all’approccio di Unifarco con GenAge® e Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori, anche un hub di longevità di prossimità: un luogo accessibile, vicino alle persone, capace di intercettare i bisogni prima che diventino criticità e di accompagnare i cittadini verso scelte di benessere più consapevoli.

Con questo obiettivo anche in Campania GenAge® propone i Pro-Longevity Days: dal 20 al 23 maggio, nelle farmacie aderenti, i cittadini potranno accedere gratuitamente a una prima mappatura dello stile di vita e a una consulenza dedicata, con l’obiettivo di valutare il proprio stato di salute e le principali aree di miglioramento.

L’iniziativa nasce da un presupposto ormai centrale nel dibattito scientifico e sanitario: vivere più a lungo non basta, la vera sfida è aumentare gli anni vissuti in buona salute, autonomia ed energia.

Nel nuovo scenario della salute, la farmacia assume così un ruolo sempre più evoluto: non solo luogo di dispensazione, ma un vero punto di riferimento sul territorio per la prevenzione e l’educazione a corretti stili di vita.

Un presidio sanitario di prossimità capace di offrire orientamento, supporto continuativo e percorsi personalizzati per il benessere della persona. Una funzione particolarmente rilevante in un Paese longevo come l’Italia e in una regione, la Campania, che registra livelli di aspettativa di vita elevati e leggermente inferiori alla media nazionale.

Uno scenario nazionale sempre più longevo

Secondo gli ultimi Indicatori demografici ISTAT, pubblicati nel 2025, la speranza di vita alla nascita in Italia è, in media, pari a 83,4 anni con 81,4 anni per gli uomini e 85,5 anni per le donne.

Il dato supera i livelli pre-pandemici e conferma l’Italia tra i Paesi europei più longevi, aprendo una domanda decisiva: come trasformare l’allungamento della vita in anni vissuti meglio?

In questa prospettiva, l’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che molti interventi di prevenzione e promozione della salute generano ritorni economici multipli, spesso fino a 4 – 6 volte l’investimento iniziale.

La risposta passa sempre più dalla prevenzione precoce, dalla continuità del consiglio professionale e dalla capacità di rendere accessibili strumenti di valutazione e orientamento nei luoghi di prossimità.

Gianni Baratto, Science and Research Vice President Unifarco, ha dichiarato:

Il tema della longevità è una delle sfide più rilevanti e affascinanti del nostro tempo, e riteniamo che ricerca scientifica e innovazione siano strumenti fondamentali per rispondere ai bisogni di una società sempre più longeva. Il nostro impegno nel promuovere una longevità accessibile a tutti nasce dalla volontà di contribuire non solo ad aumentare la durata della vita, ma soprattutto a migliorarne la qualità, favorendo il benessere globale delle persone. La longevità non è soltanto un traguardo, ma una visione di lungo periodo che da oltre quarant’anni orienta ogni nostra scelta e attività.

La Campania: longevità elevata e nuova domanda di prevenzione

Anche la Campania si colloca su livelli elevati di longevità. Secondo dati ISTAT/BES 2025, la speranza di vita alla nascita nella regione raggiunge 81,8 anni: 79,7 anni per gli uomini e 83,8 anni per le donne, raggiungendo valori leggermente inferiori alla media italiana e una crescente attenzione a qualità della vita, prevenzione e gestione consapevole dell’invecchiamento.

Le Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori come Longevity Hub di prossimità

La longevità sana non è, quindi, un traguardo distante, ma un percorso da costruire giorno dopo giorno considerando predisposizione individuale, alimentazione, movimento, qualità del sonno, gestione dello stress, benessere mentale e integrazione mirata: elementi che in farmacia possono essere letti, spiegati e trasformati in un primo orientamento pratico.

Durante i Pro-Longevity Days le persone avranno la possibilità di accedere ad una consulenza gratuita per iniziare il proprio percorso di longevità sana.

Il farmacista preparatore specializzato in longevità accompagnerà in una mappatura dello stile di vita tramite questionario approfondito: oltre 70 domande che esplorano 14 ambiti chiave dell’invecchiamento, raggruppati in 4 macroaree: integrità strutturale – benessere mentale – energia e metabolismo – benessere della pelle.

Le Farmacie GenAge® aderenti ai pro-longevity days in Campania

Anche in Campania, le farmacie aderenti al progetto, apriranno le porte ai cittadini per offrire un primo accesso strutturato a un percorso di orientamento alla prevenzione e alla costruzione di una longevità in salute.

Elenco farmacie aderenti:

Farmacia San Francesco Snc Macerata Campania (CE)

Farmacia Tafuri Srl Santa Maria Capua Vetere (CE)

Per partecipare è possibile rivolgersi direttamente alle farmacie aderenti e verificare disponibilità e modalità di prenotazione.

Fonti dati utilizzate

ISTAT, Indicatori demografici – Anno 2024, pubblicato il 31 marzo 2025; ISTAT, I centenari in Italia – al 1° gennaio 2025, pubblicato il 6 novembre 2025; Campania, elaborazioni su dati ISTAT/BES 2025 per la speranza di vita regionale 2024.

About Unifarco

We Care for Care: questa è la promessa, l’impegno e il cuore di Unifarco. Fondata nel 1982, l’azienda è leader in Italia nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici, make-up e alimenti funzionali.

Gruppo internazionale con sede a Santa Giustina (BL), Unifarco opera nel mercato italiano e nel mercato europeo con filiali in Germania, Spagna e Francia e reti di vendita in Austria, Belgio e Svizzera.

Con oltre 800 collaboratori il Gruppo Unifarco si caratterizza per un modello di business unico, basato su un progetto di integrazione della filiera.

Attraverso i brand Farmacisti Preparatori, Ceramol, Biomalife, Dolomia, MyCli, Keylife e GenAge fornisce prodotti e servizi ad oltre 6.800 farmacie in tutta Europa.