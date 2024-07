Anche i treni parcheggiano sui marciapiedi

Nella ex stazione di Rutino (SA) è possibile ammirare un carro merci ‘lasciato a riposare’ sul marciapiede

Il Codice della strada parla chiaro, chi parcheggia sui marciapiedi è soggetto a una sanzione pecuniaria da 87 a 345 euro, se si tratta di autovetture, da 41 a 168 euro, motocicli, e da 84 a 335 euro, bici, oltre alla decurtazione di due punti sulla patente.

Ciò non vale per il ‘Codice della strada ferrata’… infatti, nella stazione di Rutino (SA), tra Agropoli e Vallo della Lucania, chiusa da anni al servizio viaggiatori e utilizzata solo come posto di movimento, è parcheggiato, su un marciapiede, un vagone merci.

Ovviamente, non crea intralci alla circolazione e non rappresenta un pericolo per le persone, ma, dato il fatto insolito, e scomodando il giornalista Antonio Lubrano … a questo punto, una domanda sorge spontanea…: come ha fatto il carro merci ad uscire dai binari e perché non vi è stato rimesso?

Quindi, se vi trovate a transitare nella stazione di Rutino e siete seduti vicino al finestrino sul lato sinistro, andando in direzione Agropoli, o sul lato destro, in direzione Vallo della Lucania, potete ammirarlo in tutta la sua bellezza.