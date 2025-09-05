Analisi sfavorevoli ARPAC, balneazione sconsigliata a Nisida – Gaiola

Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente a tale indicazione
In seguito a esiti analitici sfavorevoli sulle acque di balneazione, il tratto di mare antistante la località Nisida – Gaiola è temporaneamente sconsigliata la balneazione in via precauzionale.
Le analisi, condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ARPAC, in data 3 settembre 2025, hanno rilevato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 116/2008).
L’avviso, emesso a tutela della salute pubblica, resterà valido in attesa di ulteriori accertamenti e di nuovi campionamenti da parte di ARPAC per verificare il ripristino delle condizioni ottimali.
Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente a tale indicazione e di evitare la balneazione nell’area interessata fino a nuove comunicazioni ufficiali.