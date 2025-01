ANAC presenta a Napoli la piattaforma per gestione rischi corruttivi

Tavola rotonda con Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco di Napoli e Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, interverrà alla prima delle iniziative promosse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per presentare la piattaforma informatica dedicata alla predisposizione della sezione per la gestione dei rischi corruttivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dei Comuni.

L’evento si terrà martedì prossimo, 28 gennaio, alle ore 15:00 nell’auditorium Porta del Parco a Bagnoli.

Oltre a illustrare le modalità di funzionamento della nuova piattaforma, modulata per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l’incontro sarà anche l’occasione per sensibilizzare amministratori e cittadini sull’importanza dell’adozione di buone misure di prevenzione per contrastare illeciti e infiltrazioni mafiose nella gestione delle attività pubbliche.

È prevista una tavola rotonda a cui interverranno, tra gli altri, il Presidente ANAC Giuseppe Busia, il Sindaco Gaetano Manfredi e il Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro.

L’iniziativa, che ha per titolo ‘Il contrasto alla corruzione è cosa nostra’, si concluderà con il concerto racconto dal titolo ‘Vicoli della legalità’.

Il format dell’evento verrà replicato a febbraio nelle altre regioni.