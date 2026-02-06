‘Amori e no’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 6 e 7 febbraio

‘Amori e no’, in scena al Teatro di Documenti di Roma il 6 e 7 febbraio, è uno spettacolo di poesia performativa.

Trame di nodi familiari si mescolano alle eredità emotive e ai ricordi più o meno vividi di relazioni sentimentali. I propositi per il futuro emergono dagli appunti di viaggio e dalle meditazioni nel ritorno. La ricerca identitaria passa attraverso il bisogno di essere, almeno ogni tanto, felici.

60 minuti di strofe libere si intrecciano alle musiche strumentali scelte per accompagnare la performance. Il risultato è un contatto con le corde più tese di ciò che per comodità chiameremo essere umano.

I versi compiono un’indagine verticale nelle relazioni e nel linguaggio che le racconta, restituendo immagini ed esperienze dal respiro circolare in un mutuo soccorso poetico tra la performer e il pubblico.

Il percorso è articolato ma semplice: va dall’eccezionale al quotidiano, dalla cronaca all’immaginazione. Il concetto di femminilità, nei suoi compositi prismi, fa da fil rouge alle narrazioni in scena.

Attraverso piccoli scavi più che intimi e privati, il testo accosta il cuore alla parola e la parola allo spettatore, compiendo quel rito antico che trasforma la solitudine della scrittura nella collettività dell’esibizione.

Le storie sono tratte dall’omonimo libro pubblicato da Red Star Press con il quale l’autrice ha vinto il bando SIAE Per chi crea 2025.

Orari spettacolo

venerdì 6 febbraio ore 20:45

sabato 7 febbraio ore 19:00

Costo biglietto:

12€ intero

10€ ridotto

3 euro tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it