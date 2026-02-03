‘Amore positivo’ al Teatro Serra la vita oltre la malattia

In scena a Napoli dal 6 all’8 febbraio

Un grido di resistenza oltre lo stigma. È ‘Amore positivo’ una produzione ‘La nuova Comune’ di e con Alessio Palumbo, anche autore delle musiche, finalista nel 2024 del Premio ‘Serra – Campi Flegrei’ con la versione breve.

Un evento di Teatro Civile in scena dal 6 all’8 febbraio, venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00, al Teatro Serra di Napoli, in via Diocleziano 316, che accoglierà il pubblico con la mostra della poetessa Ilenia A. Sicignano e del gruppo di artisti bolognesi ‘I conigli bianchi’.

Info: teatroserra@gmail.com, 347-8051793.

Un giovane uomo è in attesa davanti un ambulatorio, tormentando nervosamente con le mani il lungo filo di kevlar attorcigliato ai suoi fianchi, mentre si confida con i presenti, parlando senza inibizioni.

È sieropositivo all’HIV dice, raccontando la vita prima della diagnosi: l’infanzia in una famiglia cattolica, la vita convulsa e frenetica tra Milano e Napoli, l’insoddisfazione, l’alienazione, il vuoto emotivo, le relazioni superficiali.

Infine, le analisi e la sentenza, inizio di un cammino personale che lo conduce ad una nuova prospettiva sulla malattia, non più condanna, ma sprone per un’esistenza rinnovata, che smantelli il pregiudizio sui corpi divisi in ‘sani’ e ‘disabili’.

Una dicotomia esplicitata fin dal titolo: ‘positivo’ è il riscontro clinico, ma lo è anche l’amore taumaturgico. Come quello della donna che non l’ha mai abbandonato e che lui aspetta per condividerne il destino. Qualunque esso sia. E da insopportabile vincolo, il filo si tramuta in legame indissolubile e ancora di salvezza.

L’autore dice:

È un testo tratto dalla realtà; parla di un virus dalle drammatiche statistiche epidemiologiche, pur non essendo più mortale; degli stereotipi sulla salute nella società della performance e di un amore salvifico.

‘Amore Positivo’

testo, regia, interpretazione e musiche d’allestimento, Alessio Palumbo

poesie, Ilenia A. Sicignano

mostra, I conigli bianchi

produzione, La nuova Comune

Orari:

venerdì 6 febbraio 2026, ore 21:00

sabato 7 febbraio 2026, ore 21:00

domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00