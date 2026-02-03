Amor che move il sole e l’altre stelle

La ‘Divina Commedia’ va in scena come musical al Palapartenope

Un artista che decida di misurarsi con un classico della letteratura universale deve essere veramente sicuro di sé; se poi non si parla di un’opera qualsiasi, ma di quella che potrebbe essere considerata un eterno termine di paragone, immortale simbolo dell’arte cara a Calliope, oltre a una forte autostima deve possedere anche una certa dose di coraggio, per non dire di folle incoscienza.

Spesso, tali esperimenti più che essere benedetti dalle muse sono solo l’espressione ipertrofica dell’ego dell’Icaro di turno.

Di esempi attualmente ve ne sono parecchi e non mi soffermerò su quelli che, nonostante anche firme famose, sono veri e propri scempi figli di una sfortunata era senza cultura; proprio per questo motivo e per l’amore che nutro per Dante, devo ammettere che mi ero approcciato con più di un timore a questo musical, che ha debuttato al Palapartenope di Napoli sabato 31 gennaio, dal titolo ‘La Divina Commedia Opera Musical’.

Per fortuna sono stato smentito: lo spettacolo ha funzionato, l’ho trovato semplicemente bello e mi ha pienamente soddisfatto; il drammaturgo è riuscito a donare una lettura a più livelli, che ho veramente apprezzato, ben studiata, esteticamente accattivante e che subito ha colpito, soddisfacente per chi si accontenti di una visione superficiale, ma che è riuscita a trasmettere un messaggio profondo a chiunque avesse gli strumenti per coglierlo.

Cominciamo con i doverosi omaggi.

Andrea Ortis e Gianmario Pagano firmano i testi e Marco Frisina la musica, formando il trio che si prende la responsabilità di portare il sommo poeta di fronte al pubblico in una veste nuova, ma mantenendo comunque intatto il suo messaggio ed eternità; l’Ortis cura anche la regia ed impersona Virgilio, figura che non definire fondamentale sarebbe sminuirla, sostenendo gran parte dello spettacolo in maniera magistrale.

Dante è interpretato da Antonello Angiolillo, ovviamente onnipresente per tutta la messa in scena, protagonista di quel viaggio dell’anima che ogni uomo dovrebbe compiere, ma che non tutti riescono a portare a termine.

Myriam Somma è Beatrice, la cui voce angelica restituisce, fin dall’inizio, un personaggio etereo ma spiritualmente elevato, pieno della grazia di Dio.

A questa io contrappongo la Francesca di Valentina Gullace, che, invece, canta il dolore e la passione dello sfortunato personaggio attraverso un’interpretazione più calda e terrena; più avanti, nel Purgatorio, interpreterà anche Matelda e, per quanto filologicamente sia un’eresia, a me fa piacere pensare sia proprio Francesca che, perdonata da Dio, riesca a ritrovare quella grazia perduta.

Pia de’ Tolomei è impersonata da Sofia Caselli, che, con malinconica gentilezza, ci dice

ricorditi di me, che son la Pia.

Antonio Sorrentino si presenta nelle vesti di un toccante Pier delle Vigne e di un allegro Arnaut, mentre Leonardo Di Minno porta in scena Ulisse, ma anche Catone e Guido Guinizelli, tre momenti che ho particolarmente sentito.

Ultimo, ma non meno importate, colui che ho apprezzato di più insieme all’Ortis: sia chiaro che tutti gli attori hanno sostenuto in maniera esemplare un’opera complessa ed interpretativamente importante, tuttavia il mio applauso principale va a Gipeto e al suo conte Ugolino.

Per quanto abbia interpretato anche un magistrale Caronte e Cesare, è come un tormentato genitore che tocca le corde dell’anima; sua è la disperazione di un padre che vede morire in modo orribile i suoi pulcini, impotente nel non riuscire a difenderli e, infine, spinto dalla bestia interiore, si nutre delle giovani carni.

La rabbia che esprime facendo del teschio dell’arcivescovo il suo “fiero pasto” è quella di una vendetta che assomiglia troppo a giustizia, il pianto di un uomo che ha perso tutto ciò che amava, in modo sadico.

Per quanto comunque colpevole, la condanna che ha ricevuto in terra è stata una tale bestemmia verso qualunque umana pietas, che il grido di dolore salito al cielo è diventato supplizio ancor più duro per il suo inumano carnefice, anche egli all’Inferno e il cui nome non merita di essere ricordato.

In un musical è certamente doveroso ricordare il corpo di ballo, due ore e mezza di rimarchevole spettacolo sono sicuramente dure da sostenere fisicamente, la cui qualità è chiara fin dalla scena della foresta oscura e delle tre fiere.

Dulcis in fundo, il comparto sonoro e, soprattutto, quello delle luci, con effetti laser mai troppo invasivi e sempre a sostegno di scene complesse; durante tutto l’Inferno le tinte sono cupe, il bianco è sempre sfumato con colori freddi, i volti sono violacei o rossastri di fiamma, il verde è scuro e fetido come acqua di palude, tutto è tenebra e le cromie non sono vivide, ma bagliori di sofferenza.

Nel Purgatorio i toni cambiano, sono più vitali, i rossi diventano pieni di energia, il bianco è puro e gentile, finalmente si vede il giorno e la notte, fino ad arrivare al Paradiso terrestre, dove Matelda incarna una primavera piena di vita.

Il Paradiso è un trionfo di luce, gli sfondi sono bui e, per questo, ogni cosa sembra ancor più luminosa, con punti splendenti che prima sembrano solo stelle del firmamento, ma che poi si trasformano in sagome scintillanti nell’Empireo, le anime dei beati prendono forme di animali, della vergine rappresentata dalla maternità, il dolce e accogliente fulgore di quel Dio che

Amor che move il sole e le altre stelle.

Adesso che ho presentato ciò che aspetta colui che si incammina partendo dalla selva oscura, mi si permetta di descrivere il viaggio, in modo che lo spettatore, come pellegrino, possa cogliere il messaggio celato di Dante, che gli artisti riportano superbamente sul palco.

Tutto comincia con una ripresa di Firenze, poi le immagini ci portano indietro nel tempo, l’alluvione, la guerra, sempre più a ritroso, fino ai primi decenni del XIV secolo, quando un Dante in esilio scrive, e nei suoi testi comincia un cammino sacro verso qualcosa che lo attira ma che non ha il coraggio di raggiungere: l’Amore.

Il filo sottile del musical è infatti proprio l’Amore, che si manifesta a Dante da lontano, tra i rami di una selva oscura, lui tenta di raggiungerlo ma le tre fiere sconfiggono la sua volontà e lo gettano della disperazione del buio.

Per quanto fosse forte il suo desiderio, egli non è pronto e viene respinto, poiché chi vuole percorrere il proprio sentiero non può intraprendere illusorie scorciatoie, l’unico modo è scendere giù, negli inferi, perché solo attraverso prove terribili è possibile sciogliere il nero della propria anima per poi mondarsi nella luce.

Questo viaggio sarebbe però impossibile se non ci fosse Virgilio, che rappresenta non solo una guida e protezione, ma anche quella ragione e volontà necessarie all’inizio del percorso; poiché il primo grado è quello della forza e della mente, ogni stato di grazia successivo deve essere raggiunto innanzitutto con la razionalità, in modo da avere il vigore per lasciare indietro il peso di ciò che non è necessario.

Prima di cominciare, però, Virgilio veste il Poeta con un mantello, quasi fosse un paramento, un bavero alzato a protezione di una persona che deve lavorare per la prima volta la pietra grezza.

Fatto ciò, i due attraversano quella porta il cui monito è

lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.

La scena cambia e arriviamo a Caronte.

Splendido il ballo, dinamica la scena e, per quanto lo psicopompo esprima tutta la sua crudeltà infierendo sulle anime prave, nulla può di fronte all’alto comando del poeta – mago: sarà la prima di tante volte durante le quali lo stesso Inferno dovrà piegarsi di fronte a qualcosa di più grande, dimostrando come ciò che ci sembra importante e che ci condanna a una vita immobile nelle comodità, in realtà non sia che un orpello senza reale potere.

Dopo aver superato il nero nocchiero, il tragitto continua e Dante si ferma di fronte a una coppia: sono Paola e Francesca, abbracciati in eterno e spinti dal violento vento delle loro passioni.

Il canto di Francesca, che narra la sua storia, è pieno di rimpianto ma viva nel ricordo e, per quanto la pena sia tutto sommato lieve, proprio la sua vicenda ci deve ricordare che per quanto sia giusto provare amore, non bisogna farsene travolgere in modo incontrollato, poiché il confine tra la virtù e la dannazione può essere un bacio proibito, figlio del contenuto di un libro galeotto.

In questa parte le luci sono più intense, sembrano squarciare il buio e ciò deve essere stato intenzionale, rappresentando il fatto che il sentimento è ancora vivo.

Il racconto continua.

Dante avanza e arriva alla porta della città di Dite. Lì le furie gli impediscono di accedere e la Medusa con il suo sguardo lo attacca! Per fortuna, Virgilio, la ragione, gli fa distogliere gli occhi, salvandolo.

La Gorgone rappresenta un limite ben preciso: esistono cose che possiamo affrontare solo quando siamo pronti, per coloro che vogliono raggiungere la conoscenza senza la necessaria maturazione interiore questa diventa maledizione che blocca ogni scintilla vitale, pietrificandoci senza alcuna speranza di salvezza.

Nella magnifica scenografia e gioco di laser, ecco che una luce splendente squarcia il buio dell’Inferno e l’amore di colei che veglia sul poeta di nuovo lo salva: le porte della città maledetta si aprono, i diavoli si fanno da parte impauriti, permettendo al duo di proseguire.

La scena successiva ci porta in una foresta di alberi contorti e rinsecchiti, qui il vate spezza un ramo e subito un lamento si alza, chiedendo umana pietà: è Pier delle Vigne, trasformato in legno contorto, eternamente martoriato dalle Arpie, straziato per aver rifiutato il proprio corpo e la vita, sommo dono divino.

Di fronte allo scempio di un’anima gentile, anche Dante si commuove e ne ascolta la storia: fedelissimo al suo imperatore, il dannato non riuscì a resistere alla calunnia e all’ingiusta condanna, suicidandosi per la vergogna, vittima innocente del troppo amore e lealtà provati per il suo adorato sovrano.

La musica e il canto sono struggenti, Sorrentino riesce ad esprimere un dolore ancora vivo senza cadere nel melodrammatico, trovando il giusto equilibro ed esprimendo tutto il rimpianto di un’anima sofferente.

Le luci e le scenografie, creando la giusta atmosfera, completano un quadro in cui lo spettatore è posto nella scomoda situazione di partecipare empaticamente alla pena interiore, raggiungendo quell’essenza stessa di un teatro che regge lo specchio della natura, in questo caso umana.

Lo spettacolo va avanti. Dante si ritrova di fronte a Ulisse, che subito si presenta e ci esorta con la celebre strofa:

Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.

Ma come è possibile che un tale esempio di ingegno sia stato condannato all’Inferno?

Di certo, è stato un consigliere fraudolento, suo è l’inganno del cavallo di Troia, ma Dante obietta che l’astuzia non è peccato, tantomeno può esserlo la vivace intelligenza.

Parole sincere, ma Virgilio ricorda che l’uomo dal multiforme ingegno è andato oltre: nel momento in cui la sua sete di sapere lo spinge a voler superare le colonne d’Ercole, limite divino, ecco che si macchia di tracotanza, condannandolo al disastro.

Se da un lato anche le luci e la musica, molto più luminose rispetto alle altre scene infernali, ci restituiscono una sensazione quasi epica, dall’altro il monito è grave e senz’appello: il troppo amore per la virtù ci può far perdere l’umiltà e farci ritrovare nella superbia addirittura nei confronti di Dio e. come dicono oltreoceano

Pride is master sin of devil.

Cambia di nuovo tutto: il palco diventa mortalmente gelido. Nel Cocito vediamo un uomo che continua a mordere il cranio di un altro dannato.

Ho già parlato di questa scena nella presentazione degli attori e tessendo ampie lodi, Gipeto recita in modo straziante ma, contemporaneamente, potente: la voce, la postura, i gesti, tutto esprime una rabbia antica.

Per lo spettatore è impossibile non lasciarsi coinvolgere, rimanendo infine inorridito nell’ascoltare le fatali parole

più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno.

Lo ammetto, è la scena dell’Inferno che ho preferito e, per quanto anche le altre possedessero una forza vibrante, questa mi ha particolarmente colpito.

Superato il Cocito, i sommi poeti si ritrovano di fronte alla fonte di ogni male, il diavolo a tre volti che mastica ferocemente Giuda, Bruto e Cassio.

Per superare il rosso gigante, egregiamente rappresentato da un superlativo gioco di luci, i due devono inerpicarsi lungo le sue membra e, in quest’ultimo sforzo, si palesano tutte le anime dei dannati che hanno incontrato: Francesca, Pier delle Vigne, Ulisse, Ugolino.

Tutti cantano la loro tragedia, il loro strazio, tutti hanno in comune l’aver perso ogni cosa per amore, poiché travolti da esso si sono consumati come corta candela, che sia per passione, conoscenza, lealtà o genitorialità.

Il coro di voci che accompagna i protagonisti ha in comune quello di esprimere il cordoglio per aver perso per sempre quella causa prima

che move il sole e le altre stelle.

Condannati al loro perpetuo supplizio, disperati per non poter più ascendere, non potranno mai riuscire a raggiungere nuovamente l’amore, serrati nella loro condizione infernale.

Mentre il canto dei dannati si fa sempre più intenso e straziante, ecco che i protagonisti finalmente giungono alla fine della prima, e più dura, parte del loro viaggio:

Lo duca e io per quel cammino ascoso

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;

e sanza cura aver d’alcun riposo, salimmo sù, el primo e io secondo,

tanto ch’i’ vidi de le cose belle

che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Le stelle, quelle piccole luci che ci guidano anche nelle notti più buie, astri del firmamento il cui significato profondo è racchiusa nell’omonima carta dei tarocchi, la reale differenza tra ciò che manca al mondo di sotto e che, invece, ritroviamo subito usciti: la speranza.

Il sipario si chiude, la prima parte del viaggio è conclusa, e allo spettatore non rimane che prendersi qualche minuto di intervallo.

Il buio cala di nuovo e sulla spiaggia dell’antipurgatorio, Dante e Virgilio incontrano Catone Uticense.

In questa scena possiamo osservare il profondo cambiamento di toni rispetto all’Inferno: le luci sono tenui ma serene, non violente come le fiamme del mondo demoniaco; finalmente possiamo scorgere la differenza tra giorno e notte, alba e tramonto, tutto è più pacifico e tale sentimento coinvolge subito lo spettatore.

Immediatamente un particolare ha attirato la mia attenzione: il guardiano è presentato come un guerriero, un re assiso su un trono e custode armato del luogo.

Personalmente, non ho ben compreso il motivo di una tale licenza poetica; tuttavia, credo che sia per rendere più fruibile il personaggio, in fondo è più facile trasmettere l’idea di una persona che ha combattuto ed è morta per i suoi ideali vestendola da comandante militare, piuttosto che raffigurandola come un vecchio severo.

L’energia di questa scena è marziale, tutta l’attenzione è su un uomo che, esempio di ogni virtù, rifiuta di piegarsi alla tirannia preferendo addirittura la morte, preservando, così, la sua anima in eterno.

Anche questa costruzione mi è parsa strana. Catone, in realtà, si uccide dopo aver perso contro Cesare, tuttavia credo che tutta questa parte sia stata rimaneggiata per venire incontro alla sensibilità moderna, evitando accuratamente di romanticizzare il suicidio.

Per quanto riguarda il tema dell’amore, anche qui lo possiamo evincere sia nel ricordo di Marzia, la moglie dell’oratore, sia nella fedeltà ai principi di virtù che hanno reso merito di un così alto onore addirittura un pagano, anticipando che la grazia divina ha solo luce ed amor come confine.

Lasciata la spiaggia, Dante e Virgilio si trovano alle pendici del monte dove molte anime rivolgono loro una sola sincera richiesta di ricordare chi erano. Sappiamo dai ricordi scolastici che questo serve affinché coloro che sono ancora in vita elevino preghiere in suffragio dei trapassati, abbreviando la loro permanenza in Purgatorio; tuttavia, tale supplica mi ha ricordato il concetto ebraico di memoria, secondo il quale il defunto non è mai veramente morto fin quando viene ricordato.

Questo concetto mi ha rammentato anche il simbolismo del “non ti scordar di me” e una nozione che mi ha sempre colpito: moriamo una prima volta quando il cuore cessa di battere e una seconda quando veniamo dimenticati.

Per delle anime del Purgatorio, il ricordo dei vivi è la prova della propria esistenza, poiché che noi stessi riceviamo un’identità quando veniamo riconosciuti dal “grande altro”.

Tornando allo spettacolo, Dante in questa scena incontra Pia de’ Tolomei. La struggente storia della donna colpisce la platea col canto sottile, melanconico, i gesti cortesi e l’incedere lento; poi anche lei avanza la sua richiesta, tanto semplice quanto potente:

ricorditi di me, che son la Pia.

Per lei che fu tradita dalla famiglia, la memoria di Dante diventa l’unico modo che ha per non sparire nell’oblio ed è qui che si esalta di nuovo l’amore, che, in questa scena, ha la forma del ricordo, il filo sottile che lega i cuori di chi si ama anche decenni dopo la morte. Nella nostalgia dei momenti passati insieme, noi ridiamo vita a chi non c’è più e, combattendo la dimenticanza, rafforziamo anche la nostra identità.

Il cammino continua dopo un riposo ristoratore, che ancor più evidenzia come il Purgatorio sia diverso dall’Inferno.

Arrivati di fronte alla porta che poi conduce alle cornici, il sommo poeta si inginocchia umilmente di fronte alle creature ultraterrene che custodiscono l’ingresso, abbandona qualunque attaccamento alla materialità e riceve i sette segni sulla fronte, sette “P” che indicano altrettanti peccati capitali e che lungo il percorso dovrà mondare.

Il gioco di luci è qui importantissimo, l’oscurità e alcuni riflessi freddi ricordano l’Inferno, i laser che colpiscono Dante sono viola, tuttavia, il candore sfolgorante degli esseri superiori anticipa il Paradiso.

Qui vi è un passaggio fondamentale, il sommo poeta è finalmente pronto a purificarsi in un’albedo spirituale, superando la fase di nigredo che giustamente si lascia alle spalle: egli è un uomo nuovo, pronto a lavarsi di qualunque lordura mortale.

Superata la porta, i vati percorrono le cornici del Purgatorio, incontrando sulla settima Guido Guinizzelli, considerato da Dante un maestro e precursore dello stil novo. L’anima ricambia con parole di ammirazione e amicizia, presentando anche Arnaut Daniel, trovatore provenzale.

L’ambientazione si discosta molto dall’opera originale, ma lo fa con grazia e senso, il luogo di penitenza dei lussuriosi diventa una sorta di porticato della Firenze del ‘300 ove passeggiano eccelsi poeti; se è vero che posso comprendere la perplessità dei puristi di fronte a questa scelta, devo pure confessare che a me è piaciuta parecchio, trovandola molto più attinente al filo conduttore dello spettacolo, che ricordo essere l’amore.

Credo che un artista abbia il potere di modificare quello che vuole fin quando venga conservato il senso originale e l’armonia della trasposizione e, in questo caso, tutto è perfettamente inserito nella cornice di una rappresentazione ispirata dalla più grande opera italiana di tutti i tempi, tessendo magistralmente il filo della modernità con quello senza tempo del più famoso dei fiorentini.

Durante la scena, l’amore è continuamente cantato e glorificato dai poeti, che sono araldi di un sentimento cortese che trova la sua naturale collocazione proprio nella poesia.

Vorrei spendere due parole nel ricordare chi fosse Arnaut e perché lo trovo importantissimo: tutta la Comedia è scritta nella lingua del “sì”, l’italiano di allora, solo al provenzale è concesso esprimersi in occitano, “Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan”.

Ciò non è casuale, poiché Dante considerava la lingua d’oc la madre della poetica trobadorica, esprimendosi in questi termini nel ‘De Vulgari Eloquentia’ e il fatto che conceda ad un provenzale di parlare nella sua lingua d’origine in quello che sarà un capolavoro eterno, lascia intuire facilmente il rispetto e la venerazione che avesse per questo idioma e i suoi versi.

Superata l’ultima cornice, e finalmente purificato, Dante si concede il giusto riposo, una scena che può sembrare quasi un intervallo, ma che mostra molti significati nascosti a chi riesca ad andare oltre la splendida coreografia notturna.

Il poeta finalmente può togliersi il mantello che lo proteggeva, abbassare il bavero, poiché la pietra da grezza è adesso squadrata e necessita di una lavorazione più fine; l’enorme luna nel cielo è un preludio, la prossima tappa del suo cammino che adesso è in grado di intraprendere, essendo i suoi peccati lavati.

Altro simbolo importantissimo è il saluto di Virgilio: Ortis riesce a infondere nel personaggio un sentimento sincero, come un padre che, cresciuto il figlio, è pronto finalmente a lasciarlo andare.

Il richiamo alla psicodinamica è palese, la figura paterna è quella che prima salva il figlio dalle fauci della ‘madre terribile’, quindi rinuncia alla sua podestà per concedere alla progenie di conquistare il suo posto nel mondo e un’identità indipendente. Il passaggio è tanto cruciale quanto toccante.

L’antico poeta se ne va, segnando simbolicamente il passaggio da un approccio razionale ad uno più istintivo (intuitivo), poiché, come dirà successivamente,

trasumanar per verba non si poria

Non è possibile esprimere a parole questa sensazione, non esiste “logos” (razionalità) per concepirla, ed è necessaria un’altra capacità che solo adesso il sommo possiede.

Svegliatosi, Dante si ritrova nel Paradiso terrestre, qui incappa in Matelda, presentata come un’incarnazione della gioia, della vita, della primavera.

Il loro incontro è vivace, l’attrice sprizza soave leggerezza in ogni movenza, espressione e intonazione; l’amore per il bello e per la vita terrena, benedizioni di Dio, tocca qui il suo punto più alto, un’ingenua beatitudine a cui il poeta è tornato, ma questa volta consapevole.

Se il Paradiso terrestre è sicuramente il punto di arrivo, il Purgatorio è quello di partenza per chi voglia ascendere alle alte sfere.

È giunta l’ora; Beatrice finalmente è di fronte a colui che con l’amore ha protetto fino a quel punto. Nel dialogo che segue, Dante comprende che per vedere direttamente in viso l’amore, per coglierne l’anima, era necessario questo viaggio, un’ordalia che gli ha però concesso la più alta delle conquiste.

Nel momento in cui Beatrice alza il suo velo e permette al fiorentino di contemplare il vero volto dell’amore, questi, divenutone degno, si innalza per l’ultimo tratto del suo viaggio, quello nel regno che è pieno della beatitudine e grazia divina.

Le luci e le musiche cambiano, anche gli attori con i loro movimenti lenti e solenni trasmettono un senso di pace, di gioia estatica; la coreografia mostra un turbinio di luci che lentamente prendono il posto di qualunque tenebra.

Arrivato nell’Empireo, tutto diventa luce, il buio di sfondo riesce solo a rendere più splendente ogni scheggia di infinito che si anima di vita, turbinando in forme che richiamano la natura, la maternità, suggerendo quella condizione di beatitudine consapevole che solo la vicinanza a Dio di un’anima oramai risvegliata può provare.

L’abilità del drammaturgo lascia che a parlare non siano testi o concetti terreni, ma le semplici suggestioni che quelle scintille gioiose riescono a trasmettere all’anima dello spettatore e, infine, ci si ritrova tutti a sublimare nella candida rosa, la rubedo che contempla quel centro, quel motore immobile che è

l’amore che move il sole e l’altre stelle.

Non è più questione di testi ma di pura essenza dell’arte, di emozione, sensazioni che

per verba non si poria;

quindi sulle ultime note, il sipario si chiude, le luci si spengono per riaccendersi quando gli attori tornano a salutare il pubblico.

Applausi. Tanti. Tutti meritati. Complimenti sinceri.