America’s Cup, Protocollo Città Metropolitana Napoli – Istituzioni

Quasi 10 milioni di euro per l’evento velico che vedrà protagonista l’intero territorio metropolitano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato il Protocollo d’Intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Comune di Napoli, Sport e Salute S.p.A. e ACE Italy S.r.l., finalizzato alla valorizzazione coordinata del territorio in occasione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup.

L’intesa riconosce all’Ente di area vasta, guidato dal Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, un ruolo strategico di coordinamento tra i Comuni metropolitani, con l’obiettivo di estendere le ricadute della manifestazione ben oltre i confini del capoluogo partenopeo.

Grazie alla partecipazione della Città Metropolitana, i benefici turistici, culturali ed economici legati all’evento potranno interessare l’intero territorio, valorizzando aree archeologiche, borghi storici, isole e area costiera che compongono il ricco mosaico metropolitano.

La designazione di Napoli quale sede della Louis Vuitton 38ma ‘America’s Cup preliminary regatta Naples’, in programma dal 24 al 27 settembre 2026, e delle regate finali nella primavera del 2027, rappresenta un’occasione irripetibile di promozione internazionale, capace di generare investimenti, flussi turistici e nuove opportunità di sviluppo per l’intera area metropolitana, in una logica di valorizzazione integrata e diffusa del territorio.

Il Protocollo, di natura politico-programmatica, definisce un quadro di collaborazione istituzionale tra le parti volto a promuovere un’azione integrata di comunicazione, promozione territoriale e sviluppo di iniziative connesse all’evento, favorendo una rappresentazione unitaria del territorio ospitante sotto il profilo turistico, culturale, sportivo e produttivo.

Tra le opportunità individuate figurano campagne di comunicazione istituzionale coordinate rivolte al pubblico nazionale e internazionale, la costruzione di itinerari ed esperienze diffuse legate al mare, alla nautica, all’enogastronomia e al patrimonio storico-artistico, iniziative dedicate ai giovani e alla dimensione sociale e educativa dello sport.

Per dare attuazione al Protocollo, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un accordo con il Comune di Napoli e la società Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto attuatore della 38 edizione dell’America’s Cup, per sostenere il programma condiviso di interventi e di attività ‘Verso l’America’s Cup 2027’ con lo stanziamento di quasi 10 milioni di euro, a cui il Consiglio metropolitano ha dato il via libera nella seduta odierna all’unanimità sulla discussione relativa all’avanzo di amministrazione libero, risultante dal rendiconto della gestione di esercizio 2025.

Il programma prevede, tra le altre cose, interventi sulla connettività per il rafforzamento della dotazione tecnologica del territorio metropolitano, migliorando la capacità infrastrutturale e la competitività digitale dell’area vasta anche oltre l’orizzonte temporale dell’evento, un palinsesto di manifestazioni – mostre, spettacoli, percorsi di valorizzazione del patrimonio metropolitano, attività partecipative -, dedicate al mare quale elemento identitario e una serie di percorsi e itinerari metropolitani, il supporto allo sviluppo di app mobile e la progettazione, integrazione e potenziamento di piattaforme digitali finalizzate a migliorare all’accesso a tutte le informazioni sull’evento.

Previsto anche un programma di divulgazione scientifica e innovazione ‘Fuori rotta/Vento futuro’ dedicato all’America’s Cup Napoli 2027, finalizzato a rendere accessibili al grande pubblico i temi della tecnologia, della sostenibilità, della blue economy e delle discipline STEM attraverso esperienze immersive, installazioni interattive, laboratori e attività divulgative rivolte a cittadini, giovani, comunità e agli istituti nautici dell’intero territorio metropolitano.

L’America’s Cup rappresenta, infatti, non soltanto un evento sportivo di rilevanza mondiale, ma anche un laboratorio avanzato di sperimentazione nei campi dell’ingegneria navale, dell’intelligenza artificiale, della sensoristica, dei materiali innovativi.

Il progetto favorisce, quindi, il dialogo tra istituzioni, università, centri di ricerca e imprese, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione dell’area metropolitana.

La Città Metropolitana di Napoli conferma così il proprio impegno a sostegno della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup quale evento strategico di interesse metropolitano, capace di generare effetti durevoli sullo sviluppo economico, turistico, culturale, sportivo e sociale dell’intera area metropolitana.

Il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Abbiamo fortemente voluto estendere l’impatto dell’evento all’area metropolitana, valorizzando sia la fascia costiera che le aree interne.

Il Vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo ha sottolineato: