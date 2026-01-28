America’s Cup: Il Presidente Fico incontra il Ministro Abodi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questo pomeriggio a Roma il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Così il Presidente Fico:

La Campania vive una fase di straordinaria centralità in ambito sportivo, anche a livello internazionale.

Napoli è la Capitale europea dello Sport nel 2026 e ci prepariamo a ospitare una delle competizioni sportive più antiche e prestigiose al mondo, l’America’s Cup.

Ringrazio il Ministro Abodi per il confronto cordiale e costruttivo che abbiamo avuto anche in vista dell’appuntamento dell’America’s Cup che come Regione siamo orgogliosi di ospitare. Serve lavorare insieme per affrontare le sfide che abbiamo davanti.