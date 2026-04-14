America’s Cup, Fico alla Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi

Il Presidente: ‘Collaborazione istituzionale con tutti gli attori interessati’
L’America’s Cup è una importante occasione di crescita per la Regione Campania in termini di sviluppo, promozione turistica, trasporti, valorizzazione delle nostre eccellenze.
Lo dichiara il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, che oggi a Roma ha partecipato alla Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi.
Il Presidente ha concluso:
In quest’ottica, stiamo lavorando come Regione attuando un puntuale monitoraggio ambientale e attivando le sinergie necessarie per la realizzazione di un evento che possa avere un impatto positivo su tutto il territorio, dalle aree costiere a quelle interne.
Stiamo procedendo in questa direzione in uno spirito di collaborazione istituzionale con tutti gli attori interessati, ognuno secondo le rispettive competenze, anche in vista delle pre-regate.