America’s Cup: al via l’edizione n. 37

L’inaugurazione è in programma il 22 agosto a Barcellona

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 22 agosto, esattamente 173 anni dopo la vittoria della goletta America attorno all’Isola di Wight, si inaugura a Barcellona la 37a edizione del trofeo che porta il suo nome.

Quello stesso giorno inizia la Final Preliminary Regatta, terza e ultima regata di avvicinamento all’America’s Cup, dopo quelle di Vilanova i La Geltrú, 14 – 17 settembre 2023, e Jeddah, 29 novembre – 2 dicembre 2023.

Sebbene non assegni punti utili per la Louis Vuitton Cup, questo evento è molto importante per i team che, per la prima volta, regateranno a bordo degli AC75 e non più sugli AC40 come accaduto nelle precedenti Preliminary. Inoltre, a differenza di Vilanova i

La Geltrú e Jeddah, le regate saranno esclusivamente a Match Race e non ci saranno più prove di flotta.

Partecipano alla Regata Preliminare di Barcellona i cinque Challenger Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team, più il Defender Emirates Team New Zealand.

L’evento inizia il 22 agosto e prevede quattro giorni di match race. I primi due team classificati accederanno alla regata finale del quarto e ultimo giorno, che decreterà il vincitore dell’evento.

Le gare iniziano ogni giorno non prima delle ore 14:00 CEST e avranno una durata di 2 o 3 ore, a seconda del programma e delle condizioni meteo.

Di seguito il calendario, le informazioni e le regole principali per seguire al meglio l’evento e le regate di Luna Rossa.

21 agosto

• Official Practice Race

• Conferenza stampa di apertura

22 agosto – 25 agosto

• Regate a Match Race

25 agosto

• Cerimonia di premiazione nel Race Village

Calendario regate di luna rossa e lato d’ingresso nel box di prepartenza – La barca blu entra da sinistra, quella gialla da destra)

22 agosto: match #2 – NZL (blu) vs ITA (gialla) – MATCH #4 – ITA (blu) vs FRA (gialla)

23 agosto: match #7- USA (blu) vs ITA (gialla)

24 agosto: match #11- ITA (blu) vs GBR (gialla)

25 agosto: match #14 – ITA (blu) vs SUI (gialla)

Istruzioni di regata

• Orari di partenza: la partenza della prima regata del giorno non sarà prima delle ore 14.00 locali

• Segnale di avviso: 3′ alla partenza

• Prepartenza: la barca blu entra da sinistra nel box non prima di 2’10” alla partenza; quella gialla entra da destra non prima dei 2’ alla partenza

• Linea di partenza: sarà delimitata da due boe geostazionarie e sarà lunga circa 300 m

• Limiti di vento: 6.5 / 21 nodi

• Percorso: a bastone bolina – poppa con cancello di poppa sotto la linea di partenza. Tre percorsi possibili:

o Percorso n. 4: partenza – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – arrivo

o Percorso n. 6: partenza – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – arrivo

o Percorso n. 8: partenza – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – cancello poppa – cancello bolina – arrivo

• Validità: per essere valida la regata, bisogna che una barca abbia completato almeno 4 lati

• Tempo limite:

o Il tempo limite per completare il primo lato è di 12’

o Il tempo limite per completare la regata è di 45’

• Penalità:

o Se si toccano le boe non c’è penalità

o Se esce dai boundary virtuali la barca deve rallentare fino a perdere 75 m

o Se gli Umpire assegnano una penalità per infrazione al regolamento di regata, la barca penalizzata deve rallentare fino a perdere 75 m

o La penalità va pagata entro 60” dalla notifica, ma non prima del segnale di partenza

• Partenza anticipata (OCS):

o Se la barca parte entro i 3” dallo start ha due possibilità:

1) Attraversare nuovamente la linea di partenza

2) Proseguire sul percorso e pagare la penalità perdendo una lunghezza di 75 m

o se la barca parte in anticipo di oltre 3” è obbligata ad attraversare nuovamente la linea

• Precedenza in boa: all’interno dei 60 m intorno alla boa, ha precedenza la barca interna, indipendentemente dalle sue mura

La Final Preliminary Regatta sarà trasmessa live sul sito www.lunarossachallenge.com, mentre in TV si potrà seguire in diretta sui canali di Sky, 205, e di Mediaset, 20.