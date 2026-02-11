America’s Cup 2027: sinergia Regione Campania e Comune Napoli

Riunione tra il Presidente Fico e il Sindaco Manfredi

Si è tenuta oggi, presso la Sala ‘De Sanctis’ di Palazzo Santa Lucia, una riunione di coordinamento tra il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, per condividere le modalità di un lavoro congiunto in vista dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità del metodo di lavoro che vede Regione e Comune impegnate – insieme al Ministero dello Sport e alla società pubblica Sport e Salute – in una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull’integrazione delle competenze.

Sono state condivise le priorità connesse all’organizzazione dell’evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità, la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione – e degli spazi urbani interessati.

Particolare attenzione è stata posta sul garantire la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi. Durante la riunione si è sottolineata l’importanza del rispetto di un programma condiviso che è essenziale per assicurare una pianificazione efficiente, efficacia amministrativa e ricadute positive sul lungo periodo.

Nel corso del confronto è stata ribadita, quindi, la volontà comune di considerare l’America’s Cup non solo come un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale ma una leva strategica per lo sviluppo urbano, economico e turistico della città e dell’intero territorio regionale.

Al centro della discussione, le opportunità per il rafforzamento delle filiere produttive connesse al mare e alla nautica, l’attrazione di investimenti e la proiezione internazionale di Napoli e della Campania.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:

Sulla scia della sinergia istituzionale avviata col Governo, poniamo ora le basi concrete per realizzare una collaborazione anche con la Regione Campania al fine di garantire il successo dell’America’s Cup a Napoli. Sarà l’occasione per ampliare la rete di trasporti, realizzare infrastrutture utili alla cittadinanza, creare opportunità di lavoro e sviluppo economico. Napoli allargherà gli orizzonti alla sua area metropolitana a partire dalle fasce costiere nonché alle aree interne in modo da diffondere su tutto il territorio regionale gli effetti virtuosi di questo grande evento internazionale.

