Ambula ab intra

Le ragioni del mio scrivere

Fatui e fervidi flussi di filosofia, folgoreranno con fumoso e fine fraseggio, formulari e fame del fortunato lettore a cui adesso mi presento: Ercole H. Fiandro, lieto d’incontrarvi; feconda fucina di fatica ermetica, nonché farraginosa fanteria farneticante, forse.

Favole, filippiche, facezie o fondate analisi su forma e funzione di simboli ed archetipi, lascio a voi l’ardua sentenza ma vi chiedo d’avere fiducia; fuochi esoterici e ferali fendenti fungeranno da fulgido fermento o fasto e fausto flagello per il vostro firmamento neurale.

Il ficcante fil rouge della mia fabulazione farà fulcro sul filone esoterico rivelato dal titolo. Forte di fiato e con fede fondata di fare formazione ed informazione all’interno di un campo dove febbricitante follia e fiacche fantasie fondono finzione senza fibra e futili fandonie, vi attenderò pazientemente ogni giovedì, su questi virtuali fogli.

Affaticare “soffiatori” travestiti da “fratelli”, il mio fardello e la mia fama.

Spero, dunque, di farvi cosa gradita rivelandovi che, di volta in volta, affronteremo un Arcano Maggiore e di esso studieremo ogni connessione di cui sono a conoscenza.

Stesso faremo con le Lame Minori. Certo è che il nostro viaggio si snoderà oltre, includendo molti dei campi del sapere esoterico come l’Astrologia e l’Alchimia.

Fregio dopo fregio, figura per figura, senza fretta e senza freno, festina lente come fulcro dell’esplorazione di queste fosche frontiere. Si abbandoni, dunque, il fragile frastuono di coloro che affollano il Tempio con fare da mercante e si dia spazio al forbito eloquio del fato che favella nel cuore di ogni Iniziato.

Frastagliato fondo da scandagliare senza faustiane falcate verso l’incenerimento spirituale, evitando fiere schiere di fiere nere e fiale di fiele oltre che fastidiosi fachirismi e fetidi feretri che saranno ben lontani da questi mercuriali e sulfurei frastorni.

Avremo talvolta a che fare con aspetti meno noti della conoscenza sottile, come la Iatromatematica e l’Anatomia Esoterica, osservando il silenzio su ciò che non è necessario trasmettere.

Del resto, ogni Iniziato dovrebbe apprezzare qualità e profondità dei diversi tipi di silenzio, per sapere esattamente quando usarli e se è il caso di usarli. ‘ermetismo, per definizione, usa solo ciò che è necessario, senza nulla sprecare, silenzio compreso. Lascio di seguito alcune tracce da seguire.

Primi elementi di riflessioni aritmetiche

1 2 3 4 = gli elementi della Tetraktys;

1+2+3+4= 10 la Decade per i Pitagorici;

1+2= 3 L’Età dell’Apprendista;

2+3= 5 l’Età del Compagno;

3+4= 7 l’Età del Maestro;

3, numero Divino, x 4, numero Terreno = 12; 12 può essere ridotto a 3, 1 + 2 = 3.

1 4 =1; 2 3 =8; 3 2 =9; 4 1 =

=1; 2 =8; 3 =9; 4 = 1+8+9+4=22 nuovamente, il numero degli Arcani Maggiori

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78 numero delle Lame nei Tarocchi.

78 è un numero poligonale triangolare. Lo si può rappresentare cioè graficamente in forma triangolare, sotto forma di triangolo equilatero. Sommare tutti i numeri tra loro fino al 12 prende il nome, in Aritmosofia, di somma teosofica.

In matematica ha una formula specifica (N x (N+1)/2, che prende il nome di Formula di Gauss. Caratteristica dei numeri triangolari è essere proprio la somma di tutti i precedenti, per verificarlo basta rappresentarli graficamente.

78 = 7+8=15 (numero triangolare); 15 (1+2+3+4+5) = 1+5 = 6 (numero triangolare dato dalla somma di 1+2+3)

3+5+7=15 costante del quadrato magico di Saturno;

(3+5)x7 = 56 – Numero degli Arcani Minori;

(3×5)+7 = 22 – Numero degli Arcani Maggiori.

Questo il flusso non affastellato che tenteremo di navigare.