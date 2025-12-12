Ambito marino: accordo tra PNS e Stazione Zoologica Anton Dohrn

Siglata la Convenzione Quadro per ricerca, formazione e innovazione

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, PNS, e la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno firmato una Convenzione Quadro che sancisce l’avvio di una collaborazione stabile e di lungo periodo nel campo della ricerca scientifica, della formazione specialistica e della terza missione.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle scienze del mare, promuovere nuove sinergie e mettere in rete le infrastrutture scientifiche dei due enti per affrontare insieme le sfide emergenti dell’ambiente e delle tecnologie subacquee.

Il PNS, pensato e voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto che l’ha inaugurato il 12 dicembre 2023, nasce come catalizzatore del cluster subacqueo nazionale – istituzioni, industria, start-up, mondo accademico e centri di ricerca – per creare un ecosistema virtuoso capace di valorizzare la capacità di innovazione e la sovranità tecnologica della filiera subacquea nazionale.

La Convenzione Quadro stabilisce il quadro entro cui nasceranno progetti condivisi, regolati da specifiche convenzioni operative che definiranno nel dettaglio attività, responsabilità, risorse, gestione dei risultati e proprietà intellettuale.

Grazie a questo nuovo assetto, SZN e PNS potranno avviare programmi congiunti di ricerca applicata, attività formative per tecnici e ricercatori, campagne scientifiche e iniziative di divulgazione rivolte al pubblico e alle comunità territoriali.

L’intesa apre inoltre la possibilità di condividere infrastrutture strategiche, creando un sistema integrato in grado di attrarre competenze, sostenere nuovi talenti e accelerare l’innovazione scientifica nel campo delle scienze marine.

A firmare l’accordo sono stati l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Presidente del Comitato di Direzione Strategica del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, e il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Prof. Roberto Bassi.