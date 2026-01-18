Ambito C06: stop ai trattamenti per disabili, la CISAL Caserta insorge

Gentile: ‘La CSIAL Sanità sosterrà con determinazione questa battaglia di dignità’

Riceviamo e pubblichiamo.

Interi nuclei familiari con figli disabili dell’Ambito socio-sanitario C06 di Aversa (CE) rischiano di restare senza assistenza.

Dopo due anni di gestione problematica, e nonostante rassicurazioni e certificazioni delle Unità di Valutazione Integrata, UVI, molti percorsi terapeutici sono stati sospesi per mancanza di fondi comunali.

Alle famiglie è stata prospettata come unica soluzione il pagamento diretto di una retta mensile di 1.050 euro, pena l’esclusione dai centri di riferimento.

Le conseguenze sono immediate: molti ragazzi mostrano già segni di regressione, con ansia, ossessioni, comportamenti autolesivi, disturbi alimentari e peggioramento delle patologie fisiche.

Si tratta di un carico insostenibile per famiglie che già affrontano spese e difficoltà superiori alla norma, e privarle dei percorsi terapeutici significa compromettere i progressi raggiunti negli anni e la qualità della vita dei disabili.

Il Segretario della CISAL Sanità di Caserta, Luciano Gentile, ha dichiarato: