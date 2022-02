Ambiente, Lombardi: ‘Spiace sostegno in UE di Cingolani a gas’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sicuramente sarà necessaria una fase di transizione da un tipo di economia, società e sviluppo che abbina la crescita con il consumo di risorse ad un modello in cui invece questi due fattori vengono disaccoppiati: crescere sostenibilmente e lasciare che le nostre risorse si possano riprodurre, quindi non esaurirle.

Così Roberta Lombardi, Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, ai microfoni di Radio New Sound Level, Fm 90, durante la prima puntata della sua rubrica settimanale ‘Gli Insostenibili’ dedicata ai temi della sostenibilità e dell’Assessorato, in programma ogni venerdì alle ore 11:00.

Siamo contenti che il Ministro Cingolani abbia preso un impegno serio in Parlamento perché, e cito testualmente le sue parole, ‘noi non abbiamo, non possiamo e non vogliamo fare nuove centrali nucleari’.

Speriamo che questa fase di transizione in cui il gas è ancora a supporto dei consumi energetici passi il prima possibile. In questo caso il nostro impegno in Regione Lazio è massimo: stiamo definendo il Piano Energetico Regionale, PER, e per esempio io ho voluto che non fossero previste nuove centrali a gas.

Non ci saranno nuove centrali a gas perché non sono previste nella nostra programmazione e quindi non saranno accettate nella nostra regione. Ognuno deve fare questo lavoro sul proprio territorio. Noi accelereremo sempre più la transizione e arriveremo sempre prima a traguardare gli obiettivi 2030 e 2050.