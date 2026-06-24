Ambiente e sicurezza: Polizia Metropolitana NA intensifica controlli

Sequestrate officine e attività abusive a Fuorigrotta, Torre del Greco, Marano – Chiaiano e Caivano. Recuperate veicoli rubati e contraffatti tra Torre Annunziata, Ponticelli e l’area flegrea

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Il Nucleo NISA, Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture, della Polizia Metropolitana di Napoli e la sezione Ambiente, sotto il coordinamento della Comandante Lucia Rea, ha intensificato nelle ultime settimane i controlli sul territorio, con risultati significativi sul fronte ambientale e della sicurezza stradale.

Le operazioni hanno interessato i comuni e i quartieri di Fuorigrotta, Torre del Greco, Marano-Chiaiano, Torre Annunziata, Ponticelli e Caivano, confermando l’impegno dell’Ente nel contrasto alle attività abusive e alla criminalità ambientale. Questa una sintesi degli ultimi interventi

Fuorigrotta – Officina abusiva sequestrata vicino allo Stadio Maradona

Individuata un’officina completamente irregolare, priva di autorizzazioni e sconosciuta al fisco. L’attività è stata sequestrata e il titolare deferito all’Autorità Giudiziaria.

Torre del Greco – Carrozzeria irregolare nell’area portuale

Accertata la gestione illecita di rifiuti speciali in una carrozzeria priva delle autorizzazioni ambientali. Disposto il sequestro dell’intera struttura e la denuncia del responsabile.

Marano – Chiaiano – Autolavaggio abusivo con scarichi non controllati

Gli agenti hanno sequestrato un autolavaggio privo di autorizzazioni e con impianti non conformi. Il gestore è stato denunciato.

Caivano – Officina per motoveicoli senza autorizzazioni

I controlli del N.I.S.A. hanno portato all’individuazione di un’officina meccanica per motoveicoli priva delle necessarie autorizzazioni, con scarico assimilato in pubblica fognatura non autorizzato e gestione illecita dei rifiuti.

L’attività risultava inoltre priva di iscrizione alla Camera di Commercio, in violazione della Legge 122/92, circostanza che ha comportato il sequestro amministrativo delle attrezzature, finalizzato alla relativa confisca.

È stata inoltre rilevata la mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti e dell’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il titolare è stato segnalato per le violazioni degli articoli 137, comma 1, e 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Recuperate due FIAT 500 rubate

Durante i controlli sono state recuperate due Fiat 500 rubate, che si aggiungono alle 25 già individuate dall’inizio dell’anno.

A Torre Annunziata è stato intercettato un veicolo con telaio contraffatto e targhe polacche false: il mezzo è stato sequestrato e il conducente denunciato per il reato di riciclaggio.

A Ponticelli è stata rinvenuta un’auto rubata qualche settimana prima a Portici, restituita al legittimo proprietario.

Smart con targa tedesca falsa sequestrata nell’area flegrea

Durante il pattugliamento, il N.I.S.A. ha intercettato una Smart con targa tedesca per esportazione contraffatta. Il veicolo è stato sequestrato e avviato alla procedura di confisca.

Parcheggiatrice abusiva denunciata

Il personale ha inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria una parcheggiatrice abusiva, sorpresa a richiedere denaro per la sosta su pubblica via, applicando la nuova normativa del Codice della Strada.