Ambasciatore di Algeria in visita al Comune di Napoli

Khelifi era accompagnato dal Console Shamam e dal Segretario di Stato Safyan

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questo pomeriggio l’Ambasciatore della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Mohamed Khelifi, in visita al Comune di Napoli.

All’incontro erano presenti la Vicesindaco Laura Lieto, il Console generale a Napoli, Shawki Shamam, e il Segretario di Stato responsabile della Comunità nazionale all’estero, Shayeb Safyan.

Mohamed Khelifi è Ambasciatore presso la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Malta dal giugno 2024.

Nel corso dell’incontro sono state richiamate le solide relazioni tra Algeria e Italia, con un ruolo strategico per Napoli, testimoniate anche dalla collaborazione su importanti progetti infrastrutturali ed energetici, la cui realizzazione è stata attivamente sostenuta anche dall’Ambasciatore Khelifi.