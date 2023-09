Ambasciatore Cina al Cairo: Sviluppo di alta qualità è priorità

Le dichiarazioni del diplomatico cinese nel corso di un evento organizzato dall’Ambasciata cinese al Cairo in occasione della Giornata Nazionale

Domenica 17 settembre, l’Ambasciatore cinese in Egitto, Liao Liqiang, ha affermato che lo sviluppo di alta qualità è la massima priorità della Cina nella costruzione di un moderno Paese socialista in modo totale.

Durante un evento organizzato dall’Ambasciata cinese al Cairo in occasione della festa nazionale cinese, Liqiang ha rivelato che presto si terrà a Pechino la terza sessione del forum di cooperazione internazionale Nuova via della seta, nome ufficiale Belt and road initiative, indicando che la Cina è interessata a coglierlo come un’opportunità per lavorare con i Paesi del mondo, compreso l’Egitto, per dare una nuova vitalità nella ripresa dell’economia globale e mobilitare una nuova forza trainante per stimolare lo sviluppo sostenibile globale.

L’Ambasciatore ha affermato che, dallo scoppio dell’epidemia di Covid, questa è la prima volta che viene organizzato un evento in presenza in occasione della Giornata nazionale cinese a cui hanno partecipato numerosi Ministri e funzionari egiziani e Ambasciatori di Paesi stranieri.

Inoltre, l’Ambasciatore ha sottolineato che il suo Paese sta implementando attivamente nuovi concetti di sviluppo e adottando una nuova equazione di sviluppo, ottenendo, allo stesso tempo, risultati innovativi, come il lancio del primo volo commerciale effettuato da un grande aereo cinese di fabbricazione locale, il galleggiamento della prima enorme nave da crociera cinese di fabbricazione locale e l’installazione di turbine eoliche offshore con una capacità di 16 megawatt, le prime del loro genere al mondo.

Ha inoltre evidenziato che l’economia cinese ha mantenuto meglio la sua straordinaria crescita positiva, poiché, nella prima metà di quest’anno, il prodotto interno lordo cinese è aumentato del 5,5% su base annua.

Il diplomatico cinese ha continuato:

Nel 2013 il Presidente cinese Xi Jinping ha introdotto l’iniziativa di Nuova via della Seta… Negli ultimi 10 anni, 152 Paesi e 32 organizzazioni internazionali hanno firmato più di 200 documenti di cooperazione sulla costruzione congiunta della Nuova via della Seta con la Cina.

Secondo l’Ambasciatore, questa iniziativa ha attirato quasi 1.000 miliardi di dollari in investimenti e ha creato più di 400.000 opportunità di lavoro nei Paesi partecipanti all’iniziativa.

Liqiang ha anche asserito che la Cina è stata il principale partner commerciale dell’Egitto per 11 anni consecutivi e che le società cinesi che operano in Egitto hanno costruito ‘l’edificio più alto dell’Africa’ ​​e il primo treno elettrico leggero in Africa.