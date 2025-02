‘Amara Terra’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 13 al 15 febbraio

Sul palco di Fortezza Est dal 13 al 15 febbraio, ore 20:30, la compagnia ‘I Cani Sciolti’ in scena con ‘Amara Terra’ un lavoro che attraverso il racconto di varie storie, ricordi, pezzi di vita di terre ed epoche diverse, restituisce un album fotografico della nostra Italia che raccoglie e conserva grandi e i piccoli eventi che la vita propone ed impone.

Un coro di voci. Piccole storie di solitudini vissute e raccontate dai loro protagonisti, esperienze di vita totalizzanti per ciascuno di loro, in cui si intrecciano gioie intime e fragili, dolore della perdita, rassegnazione, orgoglio, candore.

Un coro di voci di provenienza diversa, sia geografica che sociale e culturale, dove ciascun corifeo affronta il ricordo della sua storia privata mostrandone i colori, restituendone la dignità che merita.

Una condivisione nella quale ritrovare qualcosa della propria storia, della propria famiglia, di una cultura tutta nostra che fa parte di un’epoca da foto sbiadite, vestiti della domenica, lettere, semplicità.

Lo spazio viene usato nella sua forma più spoglia: pochi oggetti e alcuni costumi che nella girandola della scena si trasformano diventando auto, casa, massi e spiagge. Suoni e luci disegnano ombre e chiaroscuri tipici della nostra penisola; gli stessi che si possono trovare entrando in casa di una nonna o passeggiando per uno dei nostri borghi.

‘Amara Terra’ nasce da un bisogno, una necessità: capire e raccontare cosa c’è stato dentro di noi e prima di noi, per non ripercorrere gli stessi errori o sbagli. In scena donne, uomini, padri, madri, sorelle e fratelli per evocare storie intime in grado di condurre ogni singolo spettatore a ricucire un ricordo, un’emozione, una sensazione che ogni giorno lentamente tendiamo a dimenticare.

Selezionato al Fringe Festival Roma 2023

Vincitore Premio Special Off Roma Fringe Festival 2023

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

