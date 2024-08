‘Amanti Barocchi fra scherzi e lacrime’ a ‘Sagge sono le Muse’

Una serata di musica e canto in programma il 27 agosto al Castello Malatestiano di Longiano (FC)

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue senza sosta la rassegna estiva ‘Sagge sono le Muse’ del polo culturale Fondazione Tito Balestra a Longiano (FC) quest’anno dedicata alla musica, che spazia dall’interessante e rara proposta contemporanea alla musica barocca; sempre in stretta in collaborazione con San Marino International Summer Courses, diretta dal maestro Augusto Ciavatta.

E il concerto di martedì 27 agosto, ore 21:00, nella storica sala dell’Arengo si dedica alla musica barocca con il concerto dal titolo ‘Amanti Barocchi fra scherzi e lacrime’ con la soprano Micol Pisanu e Francesca Torelli alla tiorba, le musiche saranno di Antonio Vivaldi, Sigismondo d’India, Girolamo Kapsberger,e altri grandi compositori dell’epoca.

Micol Pisanu, soprano e Francesca Torelli alla tiorba faranno immergere l’ascoltatore nella bellezza della musica barocca italiana col concerto dal titolo ‘Amanti barocchi tra scherzi e lacrime’.

Gelosie, dubbi, tormenti, languori d’amore sono ben rappresentati nell’ampio ventaglio di ‘affetti’ espressi dalla musica italiana del primo barocco. I compositori italiani del Seicento hanno affidato il tema dell’amore contrastato molto spesso ad una voce accompagnata preferibilmente da un solo strumento, identificato nella larga maggioranza delle fonti musicali in uno strumento a pizzico della famiglia del liuto.

In questo concerto sarà la tiorba, lo strumento più grave della famiglia, a sostenere le inflessioni della voce, punteggiandole con alcuni brani solistici.

L’esito espressivo predominante nel singolo brano sarà a volte di notevole drammaticità, per esempio in ‘Eraclito’ di Barbara Strozzi, in altre di ironia, come in ‘Amor dormiglione’. Caccini, invece, con ‘Al fonte al prato’ è pronto a donarci serenità, mentre d’India con ‘Piangono al pianger mio’ ci porta in un’atmosfera dolente ma composta, in sintonia col testo di Rinuccini.

Vivaldi chiude il concerto con la dichiarazione apparentemente definitiva ‘Amor hai vinto’ in apertura dell’omonima cantata, ma ascoltando l’aria che ne consegue, ‘Passo di pena in pena’, l’ascoltatore – come Vivaldi – sarà pronto a rimettere in gioco ancora una volta la macchina dei sentimenti amorosi.

Francesca Torelli artista nota al pubblico longianese insieme alla giovane soprano vincitrice di numerosi concorsi Micol Pisano daranno vita ad un concerto di grande spessore culturale

Consigliata la prenotazione, allo 0547-665420 / 0547-665850 o scrivere a info@fondazionetitobalestra.org

oppure info@fondazionetitobalestra.org

Prossimo appuntamento di ‘Sagge sono le Muse’ sabato 14 settembre alle ore 16:30 Alessandra Ruffino con l’incontro ‘I mondi e gli Inferni di Hieronymus Bosch’ e alle ore 21:00 Teatro Petrella Teatro Sonoro – Radiodramma (In-Nova)