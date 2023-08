Altrove vince il contest per il miglior brano ecogreen del MEI

Si esibirà il 7 ottobre al MEI a Faenza (RA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il MEI ha lanciato un contest per brani sui temi ambientali e sul cambiamento climatico in collaborazione la rivista mensile online L’Ecofuturo.

Ottima e di grande qualità e spessore la partecipazione degli artisti. In tutti i testi musicali abbiamo riscontrato estrema sensibilità al tema dell’ambiente.

Una menzione al testo ‘Il mio giardino’ di Tizio Bononcini che bene rappresenta l’indifferenza umana al tema ambientale. Ognuno pensa al proprio giardino senza accorgersi di cosa avviene intorno a sé.

È stato difficile scegliere tra due canzoni che ci hanno incollato alle casse. A nostro parere la canzone ‘La Terra all’Umano’ di Altrove è un sentito appello di madre terra a noi uomini per un cambiamento radicale del nostro stile di vita, un’analisi tenera ma allo stesso tempo spietata del nostro essere figli di una madre terra e nel porre rispetto nei suoi confronti partendo dagli esempi virtuosi della natura e del mondo animale.

La canzone ‘Killing Machine’ di Indra è un testo molto interessante da diversi punti di vista. Una canzone ben interpretata con una musicalità e un testo, che possono sicuramente fare breccia nel mondo dell’attivismo giovanile.

Quindi, dando un giudizio finale ci sentiamo di dire che ‘La Terra all’Umano’ di Altrove rappresenta uno dei dialoghi più schietti e sinceri e profondi tra madre terra e l’uomo, inteso come genere umano.

Questa canzone capace di trasmettere forti emozioni rappresenta un’opportunità per tutti noi e di conseguenza, sicuri di una tua favorevole opinione la scegliamo come vincitrice del contest.

Altrove si esibirà, quindi, sabato 7 ottobre al MEI 2023 che si terrà dal 6 all’8 ottobre a Faenza (RA) con il brano ‘La Terra dell’Umano’.

Menzioni speciali ai brani di Tizio Bononcini e Indra.