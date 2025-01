‘Altrove’ al Teatro Eduardo De Filippo

Debutto in prima nazionale ad Arzano (NA) il 9 gennaio

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, prosegue la nuova edizione di ‘Tracce dinamiche’, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro.

L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Giovedì 9 gennaio, alle ore 21:00, debutterà in prima nazionale ‘Altrove’ prodotto da Arena e Piccola Città Teatro, scritto e diretto da Ettore Nigro.

In scena una Compagnia dei giovanissimi attori provenienti dall’Accademia di recitazione Arena: Cristiana Capolino, Daniela D’Angiò, Gabriele D’Aquino, Davide Di Laurenzio, Dario Esca, Eleonora Gesualdi, Ilaria Porcelli, Giovanni Sbarra.

Le giornate di una Contessa seduta sulla sedia a rotelle scorrono tutte uguali. Ogni giorno, da tempo immemore, organizza il momento del tè aperto a chiunque voglia prendervi parte. In uno di questi pomeriggi, qualcosa sconvolge l’ordine precostituito.

La Contessa cade in un sonno inaspettato e al risveglio non riconosce più gli oggetti che l’hanno sempre circondata e le persone – maggiordomo, cuoca, sarta, falegname – che fanno parte della sua vita quotidiana. Tutti sembrano caduti in un labirinto privo di qualsiasi cognizione spazio-temporale.

La Contessa è travolta da un vortice di surreali personaggi che, tra giochi di parole e susseguirsi di immagini, la fanno vacillare, smontano l’architettura delle sue certezze e svelano il punto di crisi: essere chiusa in un’esistenza superficiale e ostinatamente prevedibile.

Ogni volta la Contessa tenta una nuova strada per ritornare indietro, ma, proprio come in un labirinto, si ritrova sempre allo stesso punto, fino a quando, esausta e arresa, smarrisce ogni senso, cade e accarezza – forse per la prima volta – l’essenza della vita.

Il biglietto intero a spettacolo è 12 euro e il ridotto under 25 e over 65 è 8 euro.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro o con prevendita su ETES.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi, 25 – 37

Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

334-9108235

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/