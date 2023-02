Altri 7 mln da Regione Toscana per Ospedale Borgo San Lorenzo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale conferma il carattere strategico della riqualificazione dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo (FI) e lo fa approvando una delibera, proposta dall’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che stanzia le risorse necessarie per coprire il fabbisogno dovuto all’aggiornamento dei computi rispetto ai prezzari regionali.

Sono circa 7 milioni e 183 mila gli euro le risorse che si aggiungeranno ai finanziamenti già ottenuti e a quelli messi a disposizione dall’azienda ASL Toscana Centro.

Presidente della Regione Eugenio Giani:

L’intervento per l’Ospedale del Mugello rientra pienamente in questo disegno.

Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini:

La dinamica inflattiva ha reso indispensabile un adeguamento delle risorse da parte della Giunta regionale.

Un impegno necessario che darà avvio ad uno dei più importanti interventi di riqualificazione degli ospedali della nostra Regione.

Si tratta di un investimento assolutamente prioritario per una struttura che svolge un servizio fondamentale per gli abitanti dell’area del Mugello. Ora l’azienda ha tutte le condizioni per poter procedere in tempi brevi all’approvazione del progetto esecutivo e all’avvio delle procedure di appalto dei lavori.