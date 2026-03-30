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Altra aria fredda in arrivo in Toscana, codice giallo neve e vento

Di
Redazione
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Toscana, codice giallo neve e vento

Interessate le zone appenniniche nord-orientali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22:00 di oggi, lunedì 30 marzo, alle 14:00 di domani, martedì 31: interessate le zone appenniniche nord-orientali.

Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9:00 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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