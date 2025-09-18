Altiero Biello, eccellenza partenopea in PMA

Professionalità, umanità, disponibilità e grande competenza sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Altiero Biello, medico partenopeo specializzato in infertilità di coppia, endoscopia, chirurgia mininvasiva, senologia, ecografia ginecologica e ostetrica, menopausa e nutraceutica.

Attualmente, svolge la sua attività pubblica presso l’ASL Napoli 2 Nord e la sua attività libero-professionale presso diversi centri privati.

È autore di svariate pubblicazioni scientifiche, con interesse a livello regionale, nazionale e internazionale, e membro attivo di prestigiose società scientifiche, tra cui SIEOG, SEGI, AOGOI, SIGO e S.I.Di.P..

Ma conosciamolo meglio.

Eserciti la professione di ginecologo, ma parlaci un po’ di te, del tuo percorso di studi, della tua formazione.

Ho avuto il privilegio di laurearmi dapprima in Scienze motorie, poiché sportivo e pluricampione in discipline come le arti marziali, e, successivamente, motivato da grande interesse per lo studio dell’organismo umano, ho conseguito la laurea in Medicina e chirurgia e la specializzazione in Ginecologia presso l’Ateneo napoletano.

Ho ottenuto il massimo dei voti e lode in tutte le mie esperienze proprio perché guidato dalla passione per l’arte medica, come la descrivevano i nostri antenati.

All’epoca, il percorso di studi prevedeva che i medici operassero un internato obbligatorio in forma gratuita, diversamente da oggi, in divisioni di medicina e chirurgia, per l’acquisizione e il perfezionamento di quegli strumenti necessari all’esercizio della professione.

La mia esperienza in tal senso è passata, tra le altre, in divisioni di chirurgia d’urgenza e per il reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva e centro ustionati.

Qui iniziai a comprendere il senso di una chirurgia che fosse rispettosa, meno invasiva e ricostruttiva quanto più possibile nei confronti dei pazienti e indirizzai i miei studi verso una chirurgia mini invasiva e rispettosa dei risultati estetici oltre che funzionali.

Per molti anni ho frequentato l’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare il prof. Guglielmo Magli, ritenuto giustamente a quel tempo un luminare soprattutto in campo chirurgico e oncologico.

Sono stati anni molto duri, di completa dedizione alle attività ospedaliere ma anche molto formative e che mia hanno consentito poi di avere le spalle larghe. Dopo oltre 10 anni ho scelto di arricchire la mia esperienza recandomi in numerosi centri sia in Italia che all’estero, approfondendo le mie conoscenze anche in endoscopia e, quindi, laparoscopia e isteroscopia, diagnosi prenatale e infertilità di coppia per ciò che riguarda le tecniche più avanzate di procreazione medicalmente assistita.

Quindi, con alcuni colleghi, allestimmo a Napoli il primo centro di procreazione medicalmente assistita che possedesse un micromanipolatore per effettuare quella che, a metà degli anni 90, fu la tecnica innovativa da affiancare alla già nota FIVET e cioè la ICSI.

Dopo aver ottenuto varie certificazioni, centinaia di attestati e prodotto numerosi lavori e pubblicazioni in Italia e all’estero, la mia attenzione si è rivolta allo studio delle coppie infertili, alle patologie femminili non più viste come malattia di un singolo organo ma con una visione d’insieme, più olistica, e che tenga conto del fatto che i nostri organi e apparati sono intimamente collegati tra di loro come sempre più la medicina afferma.

Purtroppo, molto spesso, si tende a considerare l’organismo come costituito da un insieme di parti tra loro assolutamente separate, mentre nella realtà delle cose vi sono continui messaggi ormonali, biochimici, nervosi, che mettono in comunicazione tra loro queste parti, con un ruolo sempre più preminente del sistema nervoso autonomo, della psiche e del microbiota.

Tutto questo si traduce in un metodo diverso per trattare le affezioni femminili dalle più banali come la vaginite, alle più complesse come l’endometriosi.

Altro aspetto assolutamente da non trascurare riguarda l’umanizzazione delle cure, che va ricercata sempre nel rapporto tra medico paziente per fari sì che il malato non sia considerato un numero, ma un preciso essere bisognevole di cure anche supportate da interventi psicologici quando necessari.

Il paziente va accolto ed accompagnato per mano lungo il percorso diagnostico e terapeutico con molta attenzione e delicatezza.