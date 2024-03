‘ALT apparecchiami la tavola’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma dal 7 al 10 marzo

Sarà in scena dal 7 al 10 marzo al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘ALT apparecchiami la tavola’ scritto e diretto da Ludovica Valeri, con Silvia Guido e Ludovica Valeri, voce off di Gabriele Ciccotosto.

Una commedia appassionata sulla storia della tavola periodica e sulle scienziate che ad essa hanno strenuamente lavorato. Nata per celebrare i centocinquanta anni della tavola periodica, la commedia, che ha ottenuto il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Comitato delle Pari Opportunità del Dipartimento di Chimica dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, affronta il tema della parità di genere e dell’abbandono scolastico.

La storia di una ragazza che medita di abbandonare gli studi per la difficoltà dei compiti di Chimica, troverà il soccorso onirico di Tenacia e Leggerezza, le due qualità per studiare con passione. Con il loro aiuto, anche il pubblico sarà trascinato in un viaggio scanzonato alla scoperta degli elementi della tavola periodica.

A questo tema si intreccia la denuncia della cultura egemone verso le donne. Incontreremo Julia Lermontova, Marie Curie, Irene Joliot-Curie, Ida Noddack, Lise Meitner.

Attraverso le loro storie di coraggio, determinazione, amicizia e passione per la ricerca, scopriremo se è vero che le donne portano il mondo sull’orlo della distruzione per la loro sete di conoscenza.

Dopo ogni replica è previsto un momento di approfondimento con il pubblico:

– giovedì 7 marzo ‘Chiralità: viaggio attraverso lo specchio dalle molecole alle galassie’ a cura di Donato Monti, professore di chimica generale all’Università La Sapienza di Roma e Direttore del Museo di Chimica Primo Levi;

– venerdì 8 marzo ‘1969’ a cura di Sonia Marzetti, storica;

– sabato 9 marzo ‘Storia di belle storie’ a cura di Alessia Barbagli, docente di lettere;

– domenica 10 marzo ‘Donne e conoscenza’ a cura di Stella Di Segni, studentessa magistrale di scienze storiche e Lorenzo Neri, studente magistrale di filologia moderna.

Orari spettacolo

giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71

00181 Roma

parcheggio gratuito

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com