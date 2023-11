Alluvione Toscana: raccolta fondi Legacoop per cooperative e comunità

Riceviamo e pubblichiamo.

Legacoop Nazionale è vicina alle comunità della Toscana colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi, provocando forti disagi alla popolazione e danni ingenti alle infrastrutture del territorio e alle imprese attive nell’area, tra le quali molte cooperative.

Gli allagamenti hanno colpito, in particolare, le cooperative del settore agricolo e agroalimentare, danneggiando le colture e gli stabilimenti di trasformazione, soprattutto nel comparto olivicolo, e quelle del settore della distribuzione commerciale, con pesanti danni ai punti vendita.

Non è stato ancora possibile definire una quantificazione complessiva dei danni subiti dal sistema produttivo cooperativo, ma ad un primo censimento risultano già superati i 10 milioni di Euro.

Per esprimere concretamente la solidarietà della cooperazione alle imprese cooperative e alle popolazioni delle aree alluvionate, Legacoop Nazionale, insieme con Legacoop Toscana, ha deciso di avviare una raccolta fondi, attivando presso

Unicredit

conto corrente 106915328

intestato a Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

IBAN IT75I0200805038000106915328

causale ‘Emergenza Toscana’

Sottolinea Simone Gamberini, Presidente di Legacoop Nazionale:

Invitiamo tutte le cooperative aderenti e i loro soci a sostenere le cooperative e le comunità dei territori duramente colpiti dall’alluvione.

Chiediamo al governo di attivare, da subito, gli interventi più idonei per gestire in modo efficace l’emergenza, per poi consentire al sistema produttivo di riprendere al più presto le proprie attività.

I 100 milioni annunciati dal Cicepremier Tajani per le imprese che esportano almeno il 3% della loro produzione sono un primo passo, ma sicuramente insufficienti a sostenere in modo adeguato tutte le imprese colpite.

In attesa che venga definita una strategia complessiva di intervento, riteniamo indispensabile la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e prestiti e la proroga delle scadenze degli adempimenti fiscali per imprese e cittadini.

Per accelerare la ricostruzione, inoltre, sarebbe auspicabile prevedere l’applicazione del credito di imposta.