Alluvione Toscana, Monni incontra Sindaci della Val di Bisenzio

Sopralluogo al torrente Trescellere che il 2 novembre ha rotto la propria tombatura ed ha esondato allagando l’abitato

Incontro operativo con i Sindaci dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo nella Val di Bisenzio per l’Assessore regionale all’ambiente ed alla Protezione Civile Monia Monni e il Direttore regionale dell’area protezione civile e difesa del suolo Giovanni Massini.

Assessore, Sindaci e tecnici hanno poi effettuato un sopralluogo al torrente Trescellere, in centro a Vaiano, corso d’acqua che il 2 novembre ha rotto la propria tombatura ed ha esondato allagando l’abitato.

Ha ricordato Monni valutando i danni insieme ai Sindaci di Vaiano, Primo Bosi, di Vernio, Giovanni Morganti e di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno:

La dimensione dell’evento meteorologico che ha colpito la Toscana il 2 novembre è epocale. I dati che abbiamo evidenziano che non era mai avvenuta nella storia recente qualcosa di simile. È grazie ai lavori portati avanti negli anni scorsi dalla Regione Toscana, dagli enti territoriali e dai Consorzi di bonifica che corsi d’acqua importanti come l’Arno e l’Ombrone hanno vissuto, con relativa serenità, questo evento estremo, ma per mettere in sicurezza il reticolo minore dobbiamo anche trovare il modo di rimediare alla logica sviluppistica che anche in Toscana negli anni Sessanta e Settanta ha portato alla tombatura di molti fiumi, con scelte urbanistiche che oggi non sarebbero mai accettate ma che fanno parte del nostro passato.

Ha proseguito Monni:

Abbiamo fatto molto per rendere i territori più resilienti a quei cambiamenti climatici che qualcuno fino ad oggi persino negava con i Sindaci di Vernio, Cantagallo e Vaiano ci siamo presi l’impegno di lavorare ancora di più, sia per gli interventi immediati di ripristino che per l’ulteriore messa in sicurezza del territorio della Val di Bisenzio. Il Trescellere è un torrente tombato che passa nel centro del paese, sotto abitazioni e luoghi pubblici, che il 2 novembre è letteralmente ‘esploso’ per la pressione dell’acqua, rompendo la tombatura ed allagando il centro di Vaiano. Oggi è stato ripulito, sono state rimosse le tombature ed è stato ricondotto nel suo alveo naturale, ed ora dovrà essere ricostruito un nuovo rapporto tra il torrente e l’abitato. Quello dell’interramento dei corsi d’acqua è un problema che conosciamo molto bene e stiamo intervenendo, come dimostra il lavoro fatto a Livorno, dove stiamo finendo lo stombamento del Rio Ardenza e del Rio Maggiore, che causarono l’alluvione del 2017. Proprio questi lavori hanno evitato che il 2 novembre la città di Livorno subisse nuovi danni.

Hanno detto i Sindaci Bosi, Morganti e Bongiorno: