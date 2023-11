Alluvione Toscana, Giani convoca ANCI, categorie economiche, sindacati

Obiettivo: far ripartire, quanto prima, tutte le attività imprenditoriali e artigianali

Il Presidente Eugenio Giani, in qualità di Commissario per l’emergenza, ha convocato stasera, 10 novembre, a Palazzo Strozzi Sacrati, il Comitato con le categorie economiche, sindacati, ANCI, Comuni e Province al fine di impostare e definire le azioni strategiche per far ripartire, quanto prima, tutte le attività imprenditoriali e artigianali danneggiate dall’alluvione e dagli eventi eccezionali.