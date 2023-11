Alluvione Toscana, ACI dona 50mila euro. Giani sigla protocollo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

ACI dona 50mila euro a favore delle zone colpite dall’alluvione del 2 novembre. E lo fa attraverso un protocollo siglato stamani, 27 novembre, dal Presidente Eugenio Giani e il Presidente di ACI Firenze Massimo Ruffilli.

Ha detto Giani:

Voglio ringraziare ACI per questo gesto. In questo momento è molto importante l’impegno di tutti per accelerare e fare il prima possibile per ricostruire e tornare alla normalità.

La Regione ha aperto un conto corrente bancario per raccogliere donazioni di privati, enti e imprese da destinare alle persone e alle famiglie che hanno più bisogno nelle zone colpite.

La generosità di ACI in questo momento è dunque molto apprezzata.