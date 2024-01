Alluvione Toscana 2023, richiesta danni entro il 19 gennaio

Il provvedimento riguarda i privati, le attività produttive e il contributo di autonoma sistemazione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si ricorda che il termine di presentazione delle domande per il Contributo di Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari che sono stati evacuati durante gli eventi alluvionali del novembre 2023 scade il 19 gennaio 2024.

Le domande ad oggi pervenute sono poco più di 320, concentrate nel Comune di Campi; solo 60 quelle nei comuni colpiti della Provincia di Prato.

La domanda, da presentare tramite apposito servizio online messo a disposizione dell’Ufficio del Commissario all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari, rappresenta il modo per avere un contributo economico forfettario in caso si sia ricorso ad una sistemazione presso parenti o amici, anche per un periodo di tempo limitato a ridosso dell’emergenza.

Il contributo è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e della durata della sistemazione alternativa, e non va ad incidere con altri futuri indennizzi dei danni subiti.

L’invito è quindi quello di compilare al più presto il formulario, in modo da poter mettere in grado Comuni e Regione di istruire tempestivamente le pratiche e di erogare il contributo spettante.

Sempre fino al 19 gennaio è possibile presentare richiesta danni per privati e attività produttive a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre su servizi.toscana.it/dannialluvione2023.

Sul portale https://www.regione.toscana.it/alluvione2023 è stata approntata una pagina aggiornata con domande/risposte frequenti, FAQ, utile per la compilazione dei servizi online.

Ad oggi le domande arrivate per il contributo di autonoma sistemazione per Comune sono:

– Campi Bisenzio: 234

– Prato: 18

– Vaiano: 13

– Montemurlo: 12

– Quarrata: 8

– Cantagallo: 5

– Carmignano: 5

– Fauglia: 4

– Cerreto Guidi: 3

– Pisa: 3

– Santa Maria a Monte: 3

– Montale: 2

– Capraia e Limite: 2

– Signa: 2

– Casciana Terme Lari: 2

– Viareggio: 1

– Serravalle Pistoiese: 1

– Fucecchio: 1

– Marradi: 1

– Scarperia e San Piero: 1

– Collesalvetti: 1

– Pontedera: 1

– San Miniato: 1