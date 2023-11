Alluvione, sopralluogo Monni a Stabbia, Comune di Cerreto Guidi (FI)

L’Assessore sarà accompagnata dal Sindaco Rossetti e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Oggi, giovedì 9 novembre alle 13:00 l’Assessore all’ambiente e protezione civile Monia Monni farà un sopralluogo nelle zone interessate dall’alluvione del 2 novembre a Stabbia, Comune di Cerreto Guidi (FI), in via Provinciale Francesca 15, dove è in corso un intervento in somma urgenza per il ripristino, per fare il punto sui lavori e sulla situazione post alluvione.

Insieme all’Assessore ci saranno il Sindaco Simona Rossetti e il Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno Maurizio Ventavoli.