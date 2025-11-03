Alluvione novembre 2023, Governo proroga stato di emergenza

Interessate le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il Consiglio dei Ministri con decreto ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza che riguarda i territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2023.
Il termine viene ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.
La misura interessa le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, nonché le province di Massa-Carrara e Lucca, duramente colpite dalle avverse condizioni meteo registrate a partire dal 29 ottobre 2023.
Soddisfatto il Presidente Eugenio Giani:
Come avevamo detto proprio in questi giorni la proroga era indispensabile; lo stato di emergenza è ciò che ci consente di attivare e seguire procedure complesse e molto burocratiche.
Abbiamo avviato interventi importanti su argini, infrastrutture e centri abitati, ma serve tempo per completarli nell’interesse di cittadini, imprese e comunità locali.
Interrompere lo stato di emergenza per avviare nuove e diverse procedure – come quelle previste dal piano di ricostruzione – non sarebbe stato agevole, né nell’interesse dei cittadini.
Come spiegato nel decreto appena entrato in vigore la proroga fa seguito alle precedenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:
- 3 novembre 2023, G.U. n. 265 del 13 novembre 2023, con cui fu dichiarato lo stato di emergenza;
- 5 dicembre 2023, G.U. n. 295 del 19 dicembre 2023, che estese l’ambito territoriale interessato;
- 21 ottobre 2024, G.U. n. 259 del 5 novembre 2024, che ne prorogò i termini.
La Regione conferma l’impegno nel coordinamento degli interventi di ripristino, mitigazione del rischio e messa in sicurezza idraulica, in collaborazione con gli enti locali e la Protezione Civile.