Alluvione novembre 2023, Governo proroga stato di emergenza

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Consiglio dei Ministri con decreto ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza che riguarda i territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2023.

Il termine viene ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.

La misura interessa le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, nonché le province di Massa-Carrara e Lucca, duramente colpite dalle avverse condizioni meteo registrate a partire dal 29 ottobre 2023.

Soddisfatto il Presidente Eugenio Giani:

Come avevamo detto proprio in questi giorni la proroga era indispensabile; lo stato di emergenza è ciò che ci consente di attivare e seguire procedure complesse e molto burocratiche.

Abbiamo avviato interventi importanti su argini, infrastrutture e centri abitati, ma serve tempo per completarli nell’interesse di cittadini, imprese e comunità locali.

Interrompere lo stato di emergenza per avviare nuove e diverse procedure – come quelle previste dal piano di ricostruzione – non sarebbe stato agevole, né nell’interesse dei cittadini.