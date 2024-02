Alluvione, la solidarietà va in scena a Villa Castelletti a Signa (FI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una serata di intrattenimento e spettacolo per raccogliere fondi per sostenere le famiglie alluvionate a seguito degli eventi straordinari del 2 novembre.

L’evento, organizzato dalla onlus ‘Olimpiadi del cuore’ di Paolo Brosio, si terrà il 20 febbraio a Villa Castelletti a Signa (FI) e sarà un vero e proprio Gala arricchito da eccellenze della gastronomia e rappresentanti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

L’iniziativa, che vede il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Campi Bisenzio, della Misericordia di Campi Bisenzio, delle Misericordie dell’area fiorentina e della Nazionale italiana cantanti, è stata presentata questa mattina, 12 febbraio, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di Paolo Brosio fondatore dell’associazione Olimpiadi del Cuore, del sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, del Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani e del Coordinatore delle Misericordie dell’area fiorentina Andrea Ceccherini.

Giani, Presidente della Regione ed Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza alluvione, concludendo la presentazione dell’evento, ha detto:

Ringrazio Brosio e le Olimpiadi del Cuore per questo atto di solidarietà verso tutte le persone che sono state colpite dall’alluvione del due e tre novembre.

Il nostro pensiero è sempre rivolto a loro ed alle otto vittime di quei terribili eventi.

Ricordo che la Toscana ha avuto otto lutti, danni per oltre 2 miliardi di euro e che ha bisogno di circa un miliardo per mettere davvero in sicurezza i corsi dei fiumi: non possiamo dimenticare tutto questo e non possiamo ignorare il fatto che se non interveniamo questi tragici eventi potrebbero ripetersi.

Vedendo le vesti gialle e azzurre dei volontari della Misericordia non posso non sottolineare il ruolo fondamentale svolto dal volontariato, una realtà che da grande la nostra Regione, ma, oltre all’impegno della società civile, della Regione e delle istituzioni locali, serve il supporto dello Stato, perché si possa davvero intervenire, sia a supporto di chi è stato danneggiato che sui territori, perché una tragedia simile non si ripeta.