Alluvione in Alto Mugello, Giani e Figliuolo fanno il punto

Sbloccati i piani per la messa in sicurezza del territorio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Effettuati gli interventi di somma urgenza, arriva il via libera per quelli di messa in sicurezza del territorio e per la tutela pubblica e privata: 22 milioni e mezzo di euro per la rete viaria e due milioni per la sicurezza idrogeologica.

Mentre sul fronte famiglie e imprese a brevissimo uscirà l’ordinanza, in questo momento all’intesa delle Regioni, e si conta di cominciare a istruire le pratiche dal prossimo 15 novembre.

A cinque mesi dall’alluvione che ha colpito l’Alto Mugello il generale Francesco Paolo Figliuolo ha fatto il punto della situazione questo pomeriggio a Firenze, nel corso di un incontro voluto dal presidente Eugenio Giani, in qualità di subcommissario, per un momento di verifica collegiale.

L’incontro a Palazzo Strozzi Sacrati è avvenuto in seguito a una mattinata di sopralluoghi.

Al tavolo, accanto al Presidente Giani e al generale Figliuolo, l’Assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni, il Sindaco di Firenze e dell’area metropolitana Dario Nardella e i Sindaci di Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola e Londa.

Il Presidente Giani ha colto l’occasione per sottolineare i due aspetti più urgenti su cui ha detto è necessario concentrarsi adesso: il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza idraulica, ai quali se ne affianca però un terzo, di prospettiva: i collegamenti che possano avvicinare sempre di più le aree periferiche al centro della Toscana.

Ha detto Giani:

Mi fa piacere sapere che siamo in dirittura d’arrivo per i piani di ricostruzione del commissario Figliuolo. Con il Generale abbiamo fatto il punto sulle procedure per i rimborsi e su quelle per avere la copertura alle ordinanze firmate dai sindaci per le somme urgenze così, come abbiamo chiesto garanzie perché la burocrazia non freni le risorse e queste possano arrivare il prima possibile. In prospettiva, penso alla realizzazione di interventi strategici che possano avvicinare i comuni delle aree interne e marginali. Per i ripristini, penso al collegamento ferroviario tra Marradi e Faenza, dove vanno a studiare molti ragazzi dei territori toscani dell’Alto Appennino e che ad oggi sono in difficoltà perché la ferrovia è interrotta. Ringrazio il Generale Figliuolo che ci ha rassicurato rispetto alle risorse a disposizione cosicché, espletate le procedure necessarie, si potranno dare i rimborsi ai privati e finanziare gli interventi sia di ripristino delle strade e sia di messa in sicurezza idraulica.

Il Commissario straordinario Generale Figliolo ha sottolineato: